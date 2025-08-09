Dal fumetto al film, su Rai Movie arriva “Diabolik” dei Manetti Bros

Diabolik arriva in tv. Il re del terrore, dal fumetto al film: sabato 9 agosto, alle 21.10, Rai Movie trasmette la trasposizione cinematografica realizzata dai Manetti Bros

Diabolik arriva in tv. Il re del terrore, dal fumetto al film: sabato 9 agosto, alle 21.10, Rai Movie trasmette la trasposizione cinematografica di “Diabolik”, realizzata dai Manetti Bros. Un criminale mascherato, astuto e terribile, ha soggiogato la città di Clerville. Agisce sempre da solo e nessuno conosce la sua identità. Le cose cambiano con l’arrivo in città di una bella e ricca ereditiera che porta con sé un preziosissimo diamante. Intento al furto, Diabolik sarà sorpreso dalla donna: difficile anche per lui resistere al fascino di Eva Kant.

Grande impegno produttivo, cast intelligente e anche provocatorio, e una sceneggiatura basata su uno degli episodi di culto dell’inossidabile fumetto, popolarissimo in Italia ormai da decenni: il rilancio del nostro cinema di genere passa anche per questa operazione firmata dai fratelli Manetti, coppia di registi affermatisi negli ultimi anni grazie a un lavoro di taglio estroverso quanto solido ed efficace. Diabolik (Italia, 2021) di Marco e Antonio Manetti, con Luca Marinelli, Valerio Mastandrea, Miriam Leone, Claudia Gerini, Vanessa Scalera, Serena Rossi. Il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema.