Costa Smeralda: trovato morto su uno yacht Giovanni Marchionni, 21enne di Bacoli

Chi è il ragazzo trovato morto su uno yacht in Costa Smeralda: si chiamava Giovanni Marchionni, 21 anni, originario di Bacoli in provincia di Napoli

Un giovane di 21 anni è stato trovato morto su una barca ormeggiata nel piccolo porto di Marina di Portisco, in Costa Smeralda. Il suo corpo è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi. La vittima si chiamava Giovanni Marchionni e aveva 21 anni ed era originario di Bacoli, in provincia di Napoli. Il giovane, appassionato di barche, era in Costa Smeralda con un amico, il cui padre è il proprietario della barca.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia scientifica per i rilievi. Tra le possibili piste, oltre a quella del malore, c’è l’ipotesi della morte per le esalazioni di idrogeno provenienti dalle batterie della barca. Un’altra possibile pista è quella delle esalazioni del wc dell’imbarcazione. La morte, stando alle prime analisi, sarebbe avvenuta quattro o cinque ore prima del ritrovamento del corpo.

(Foto dai social di Giovanni Marchionni)

