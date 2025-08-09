Atletica, a Tampere fenomeno Doualla: l’azzurra vince l’oro nei 100 metri

Tampere 2025, è fenomeno Doualla: l’azzurra vince l’oro nei 100 metri. A 15 anni è la più giovane di sempre a vincere la corsa a Campionati europei Under 20

Con una gara dominata dall’inizio alla fine, Kelly Doualla Edimo ha vinto i 100 metri donne degli Europei Under 20 a Tampere, fermando il cronometro sull’11”22. A soli 15 anni l’Azzurra porta l’Italia sul gradino più alto del podio ed è la nuova campionessa europea junior.

La vittoria, che arriva dopo la qualifica con il terzo tempo alla finalissima, è il primo successo internazionale per la giovane velocista lombarda e la lancia come futura stella della nostra atletica.

Alle sue spalle argento per la britannica Mabel Akande (11”41) e bronzo per l’ucraina Uliana Stepaniuk (11”53). Ottima performance anche per l’altra italiana al via, Alice Pagliarini, che per un solo centesimo è quarta, con 11”54.

“UN ORO SOGNATO”

“Un oro sognato, sapevo e speravo di fare qualcosa di grande e posso dire di esserci riuscita”, sono le prime parole a caldo della giovane atleta, dopo la vittoria. Un pensiero all’allenatore, Walter Monti, che l’ha abbracciata subito dopo il traguardo: “Me lo meritavo e se lo merita lui, per l’impegno che ha messo su di me”.

