Villeroy & Boch presenta la nuova Memphis Collection


Insolita, audace, dirompente: Villeroy & Boch presenta la nuova Memphis Collection, una linea che rende omaggio all’omonima Boule

Ispirata al collettivo Memphis, il movimento artistico che caratterizzò il mondo del design all’inizio degli anni Ottanta, Memphis Collection riprende i colori vivaci e le forme geometriche distintive dei progetti di Ettore Sottsass, architetto e designer fondatore del Memphis Design. Al classico bianco e nero, vengono infatti accostati il rosa, l’arancione e il bordeaux, in un ensemble molto elegante e allo stesso tempo brioso, tratto caratteristico del design contemporaneo.

Memphis permette di portare a tavola mise en place dal tocco artistico e creativo: i piatti moderni con bordo rialzato danno vita a un elegante contrasto con le ciotole dalle forme scultoree, mentre i vasi – in versione piccola e grande – e i vassoi da portata possono diventare veri e propri pezzi decorativi per arredare gli altri ambienti della casa.

L’evoluzione de La Boule e de La Petite Boule Memphis

Memphis Collection rappresenta l’evoluzione vera e propria de La Boule e de La Petite Boule Memphis dal punto vista estetico e funzionale. Che vengano esposti come oggetti decorativi o utilizzati per apparecchiare la tavola, i componenti della collezione sorprendono per il loro forte impatto visivo, frutto di motivi geometrici distintivi e combinazioni cromatiche audaci. Un perfetto equilibrio tra design e versatilità, per portare l’arte del quotidiano in ogni ambiente.

