Timecrime pubblica “Come uccidono gli eredi” di Jessica Goodman

Come uccidono gli Eredi è il nuovo thriller young adult di Jessica Goodman a essere pubblicato nella stessa collana

Ottenere un invito a far parte dell’esclusivo Club degli Eredi di New York è più di un onore. è l’accesso al potere e alla ricchezza, inoltre garantisce sicurezza e protezione poiché i suoi membri si coprono sempre le spalle gli uni con gli altri. I prescelti saranno ammessi solo dopo aver superato una rigorosa settimana di eventi e uno stravagante gala: il ballo degli Eredi. Non sorprende quindi che Bernie Kaplan, Isobel Rothcroft e Skyler Hawkins, studenti all’ultimo anno della Excelsior Prep, siano entrati a farne parte; fin dalla nascita hanno avuto un posto assicurato al Club per via dei loro pedigree, sebbene nascondano segreti che potrebbero distruggere la loro reputazione in un istante. Ma cosa c’entra la studentessa del Queens, Tori Tasso? Lei sì che è una sorpresa. Non appartiene a quel mondo fatto di borse griffate, superattici e donazioni milionarie. Come ha fatto a ottenere un posto tra gli Eredi? La sera del ballo dovrebbe essere la più bella della loro vita, un evento all’insegna dell’alta moda, champagne a fiumi e pettegolezzi a non finire. L’aspettativa è quella di una notte di lusso ed eccessi. Non che tutti i loro sporchi segreti vengano alla luce. E nemmeno che qualcuno ci rimetta la vita nel tentativo di tenerli sepolti.

Jessica Goodman è una caporedattrice di Cosmopolitan. Timecrime ha già pubblicato il suo esordio Loro volevano essere noi – in produzione per diventare una serie tv per HBO Max con Sydney Sweeney, star di Euphoria, e la cantante Halsey – e They’ll Never Catch Us – Non ci prenderanno, anch’esso in fase di adattamento televisivo per la piattaforma Netflix. Come uccidono gli Eredi è il suo nuovo thriller young adult a essere pubblicato nella stessa collana.