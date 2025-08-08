Themoirè presenta la collezione A Responsible Legacy

Con la collezione A Responsible Legacy, THEMOIRè si conferma brand creativo e responsabile, come idea fondante dei direttori creativi Francesca Monaco e Salar Bicheranloo

THEMOIRè, il brand di borse responsabili Made in Italy presenta la collezione FW25-26, un omaggio agli anni ’70, decennio durante il quale è emersa una nuova sensibilità su tematiche ambientali. La collezione “A Responsible Legacy” celebra il cambiamento ispirato da eventi chiave come la nascita dell’EPA, le prime leggi per la tutela ambientale e l’istituzione dell’Earth Day.

THEMOIRè conferma ed estende la linea di forme iconiche Tia, Gea ed Emera, nella famiglia entra la preziosa pochette Afroditeche mantiene lo stesso design adattato alla funzione d’uso serale. E si arricchisce anche la linea delle shoulder bags con le nuoveHelena e il bauletto Eudora, parte della famiglia Calipso e Dafne.

I materiali della stagione sono Olive, ricavato dagli scarti della lavorazione dell’olivo; il Suede su base riciclata, alternativa vegana alla pelle scamosciata, e il nuovo Satin per le occasioni più esclusive. Confermati in collezione due materiali di successo nelle stagioni precedenti: Pineapple, ottenuto dalle foglie di ananas con finitura laminata e Corn Fur, tessuto realizzato dalla lavorazione dei semi di mais questa volta come speciale inserto. In logica di upcycling, utilizzando materiali responsabili esistenti in stock, THEMOIRè propone il Patch Shearling Multicolor, un gioco di texture e colori combinati tra loro.

Il mondo dell’intreccio evolve con nuove interpretazioni stilistiche, come la lavorazione Trim con impunture a contrasto nelle colorazioni black, shell e jojoba sulla linea Weaved, e l’introduzione del microintreccio in suede, che esalta le texture e la profondità dei materiali.

Tutti i prodotti THEMOIRè sono Approved Vegan da PETA (People of the Ethical Treatment of Animals). Il marchio è stato inoltre selezionato come finalista ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 con il progetto di responsabilità sociale TOGETHER by THEMOIRè che tornerà con il nuovo quinto capitolo.