Stasera su Rai 3 “The Tourist”: amore e spionaggio con con Johnny Depp e Angelina Jolie

Johnny Depp veste i panni di Frank, americano in viaggio in Italia per dimenticare le sue pene d’amore, nel film “The Tourist” stasera su Rai 3: la trama

Johnny Depp veste i panni di Frank, americano in viaggio in Italia per dimenticare le sue pene d’amore, nel film “The Tourist”, di Florian Henckel von Donnersmarck, in onda venerdì 8 agosto alle 21.20 su Rai 3. Frank incontra Elise – interpretata da Angelina Jolie – misteriosa e seducente, che lo risucchia in una faccenda intricata e pericolosa. Al cast, oltre a Paul Bettany, partecipano anche Christian De Sica, Neri Marcoré, Raoul Bova e Nino Frassica, con Venezia sullo sfondo.