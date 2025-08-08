Per “Estate bene” su Rai 3 oggi ultimo appuntamento

La postura corretta del corpo: se ne parla venerdì 8 agosto alle 10.25 su Rai 3 e su RaiPlay per l’ultimo appuntamento con “Estate bene”

In questo periodo dell’anno cambiano le nostre abitudini posturali: sdraiati sull’amaca, su una sdraio o a pancia in giù sulla spiaggia. Ma queste posizioni, apparentemente rilassanti, sono sempre benefiche per il nostro corpo? Se ne parla venerdì 8 agosto alle 10.25 su Rai 3 e su RaiPlay per l’ultimo appuntamento con “Estate bene”. A fare chiarezza la dott.ssa Lisa Berti, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – Università di Bologna, che illustra le corrette posture da adottare anche durante le vacanze.

Tra gli interventi di chirurgia estetica più richiesti, ma anche più temuti, c’è il lifting. Francesca Parisella approfondisce l’argomento con la dott.ssa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva.

L’estate è anche il momento ideale per ritrovare energia attraverso il movimento. In questa puntata, i consigli dell’istruttore sportivo Nicolò Famiglietti si concentrano sulle braccia, che svolgono un ruolo fondamentale per la postura e la tonicità muscolare.

Gli occhi sono particolarmente esposti durante la stagione estiva: raggi UV, cloro delle piscine e temperature elevate possono compromettere la salute oculare. Il prof. Leopoldo Spadea, Direttore U.O.C. di Oftalmologia presso il Policlinico Umberto I di Roma, spiega come proteggere in modo efficace la vista nei mesi più caldi.

A seguire, uno spazio dedicato agli amici animali. Con l’avanzare dell’età, anche i cani cambiano: udito e vista si riducono, il passo rallenta, ma la loro voglia di affetto resta immutata. La dott.ssa Imma Solinas, medico veterinario, aiuta a capire come garantire loro una qualità di vita serena anche in età avanzata.

Focus, poi, sulla prevenzione in tema di salute orale, urologica e benessere femminile, per prendersi cura di sé anche in estate. In studio, il Professore Francesco Cairo, Presidente Società Italiana Parodontologia e Implantologia (SIDP); il Professore Giuseppe Carrieri, Presidente Società Italiana di Urologia (SIU); il Professore Antonio Chiantera, Presidente Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI).

Il rispetto della natura è parte integrante del nostro benessere. Una riflessione sull’importanza della sostenibilità nei nostri comportamenti quotidiani guidata dal prof. Vincenzo Pepe, professore di Diritto dell’Ambiente ed Ecologia presso l’Università Vanvitelli di Napoli e Pres. di FARE AMBIENTE.

L’ultima tappa della rubrica di “Estate bene” che coniuga salute e cultura giunge a Perugia: un itinerario di 10.000 passi, raccontato dal critico d’arte Roberto Litta alla scoperta della città e delle sue meraviglie.