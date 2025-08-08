“Natura Amphibia (2005-2025)”: al Museo del Paesaggio di Verbania i quadri a penna BIC di Andrea Pescio

Andrea Pescio espone al Museo del Paesaggio di Verbania in una doppia sede: a Casa Ceretti Laboratorio per l’Arte (via Roma 42) e a Palazzo Viani Dugnani (via Ruga 44). Il pittore novarese propone Natura Amphibia (2005-2025) a cura di Susanna Borlandelli fino al 7 settembre 2025.

Natura Amphibia racconta vent’anni di lavoro dell’artista, opere eseguite utilizzando la penna BIC dal 2005 al 2025 su tela e su cuoio. Una ventina i quadri a Casa Ceretti, quattro a Palazzo Viani Dugnani, per lo più di grandi dimensioni.

Andrea Pescio si forma come decoratore di tessuti per l’alta moda italiana ed europea. Proprio la decorazione a penna di una camicia per un noto brand lo spinge a percorrere questa strada, siamo nei primi anni Duemila.

A Casa Ceretti alcuni dei suoi primi lavori dove il tratto con la penna BIC è aggressivo, “All’inizio il mio disegno è molto gestuale, con più punte in contemporanea. Poi man mano passo ad una sola penna, con un’immagine più dettagliata e sfumata” spiega Andrea Pescio e prosegue raccontando le contaminazioni che pervadono i suoi ultimi disegni: “Attualmente la mia attenzione è verso le miniature dopo un’importante esperienza in Asia”.

Il tratto con la penna BIC e irreversibile, non ammette errori. Un lavoro ancora più straordinario, quello di Pescio, se si considerano le dimensioni, spesso importanti, delle sue tele.