Morto Gianni Berengo Gardin, l’artigiano della fotografia italiana

Addio a Gianni Berengo Gardin, l”artigiano’ della fotografia italiana: con i suoi scatti ha catturato la sensibilità e la profondità delle realtà socio culturali del Bel Paese
Si è spento a Genova all’età di 94 anni, Gianni Berengo Gardin, tra i più grandi fotografi del Novecento. Nato nel 1930 a Santa Margherita Ligure, ha sempre considerato Venezia la sua vera città natale. È qui infatti, che ha mosso i primi passi nel mondo della fotografia, passione trasformatasi in professione che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Con i suoi scatti ha catturato la sensibilità e la profondità delle realtà socio culturali del Bel Paese, passando dall’Italia contadina del dopoguerra alle periferie urbane
Più che un artista, Gianni Berengo Gardin, amava definirsi un “artigiano”. Tra le sue opere più famose ci sono le serie dedicate alle periferie di Milano, alle comunità rurali e alle situazioni di crisi sociale. Note sono anche le collaborazioni con istituzioni e riviste importanti come ‘L’Espresso’, ‘Time’, ‘Le Figaro’ e ‘Stern’ contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi sociali e politici.
