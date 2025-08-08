“Marcinelle: memorie dal sottosuolo” stasera su Rai Storia per “Generazioni”

Rai Cultura ricorda le vittime della tragedia con lo speciale “Marcinelle, memorie dal sottosuolo” di Giuseppe Giannotti in onda stasera su Rai Storia

L’8 agosto 1956, un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier presso Marcinelle, in Belgio, causa la morte di 262 persone, di cui 136 italiani. Rai Cultura ricorda le vittime della tragedia con lo speciale “Marcinelle, memorie dal sottosuolo” di Giuseppe Giannotti, in onda, nel giorno dell’anniversario, venerdì 8 agosto, alle 21.10 su Rai Storia. I minatori restano intrappolati nella miniera senza via di scampo e vengono uccisi dalle esalazioni di gas. Le operazioni di salvataggio vanno avanti fino al 23 agosto. Inutilmente, perché non ci sono sopravvissuti. Lo speciale ripercorre gli anni delle massicce migrazioni italiane in Belgio e la tragedia di Marcinelle, con testimonianze, interviste e filmati di repertorio.