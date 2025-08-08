Lisa Tibaldi Grassi nuova Presidente Regionale dell’Unione Federmoda del Lazio

L’imprenditrice e stilista sud pontina Lisa Tibaldi Grassi è stata eletta nuova Presidente Regionale dell’Unione Federmoda del Lazio

L’imprenditrice e stilista sud pontina Lisa Tibaldi Grassi è stata eletta nuova Presidente Regionale dell’Unione Federmoda del Lazio, ad annunciarlo in via ufficiale il neo eletto Presidente del CNA Lazio, Michelangelo Melchionno.

Lisa Tibaldi dal 2021 era già Presidente di CNA Federmoda Latina.

Come la stessa stilista ha dichiarato: “E’ una grande emozione, ma anche una grandissima responsabilità, quella della presidenza regionale della confederazione Federmoda. In sintonia ed in collaborazione con le CNA Federmoda provinciali per creare e proporre idee e iniziative volte al potenziamento di un comparto, quello del tessile-moda, strategico nel Lazio, terra storicamente di grandi espressioni sartoriali, con un focus sull’internazionalizzazione e sulla formazione, punti chiave di una ripresa solida del comparto. Ringrazio il presidente CNA Lazio neoeletto, Michelangelo Melchionno per la fiducia espressami, ma soprattutto ringrazio la mia CNA provinciale di Latina, nelle persone del presidente Giuseppe Cannavale e del segretario Antonello Testa per l’incoraggiamento ed il supporto anche per questo nuovo incarico.”

CNA Federmoda raggruppa i settori tessile, abbigliamento, calzature, pellicceria, sartoria e attività connesse tutelando e rappresentando le imprese artigiane e PMI del comparto moda italiano sia produttrici in conto proprio che subfornitrici/produttrici conto terzi.

L’Unione opera a sostegno delle imprese con iniziative e consulenze nel campo della formazione, del marketing e della promozione commerciale delle aziende produttrici in conto proprio e in subfornitura, dell’innovazione tecnologica, dell’aggiornamento tecnico e manageriale; promuove l’associazionismo tra le imprese.

Inoltre, realizza e gestisce reti di servizi per la diffusione delle informazioni quali quelle sulle normative del settore moda; organizza la partecipazione delle imprese a mostre e fiere di settore in Italia e all’estero e ad iniziative autonome di promozione delle imprese del settore.

A livello nazionale e provinciale i numerosi Consorzi export promossi da CNA Federmoda organizzano la partecipazione a Fiere e mostre e l’incontro con operatori esteri in tutto il mondo.

CNA Federmoda, da sola ed unitamente ad altre Associazioni, ha favorito la nascita di consorzi export che hanno portato le PMI della moda ad essere presenti su tutti i principali mercati mondiali attraverso la partecipazione alle fiere specializzate, fiere autonome e creazione di show room principalmente a livello extraeuropeo.

Breve Bio di Lisa Tibaldi Grassi

Stilista e designer romana, per diversi anni ha ricoperto il ruolo di Creative Director in aziende di elegante Donna in Italia e all’estero, ideando e coordinando collezioni nazionali ed internazionali con diversi partners.

Con il suo brand, nato nel 1990, è presente con numerose pubblicazioni sulle riviste più prestigiose quali Vogue Sposa, Elle, Marie Claire; è stata invitata a chiudere la Montecarlo Fashion Fair, ha vestito l’orchestra ed il coro del Festival di Sanremo.

Da anni ha scelto di tornare nella sua terra d’origine dove lavora solo su appuntamento nell’Atelier di Santi Cosma e Damiano, realizzando abiti sartoriali d’Alta Moda e Sposa, mettendo a disposizione delle clienti l’esperienza di oltre 35 anni.

Dal 2018 la stilista realizza le linee Lisa Tibaldi Terra Mia di Accessori moda e Alta Bigiotteria con foglie di stramma (erba del territorio anticamente usata per cesteria) e foulard in seta ispirati alla bellezza della terra aurunca – e Lisa Tibaldi Privernum Collection di Home Design con vasi in resina di mais biodegradabili in stampa 3D ispirati al patrimonio della città di Priverno (LT).

Dal 2021 Lisa Tibaldi Grassi è Presidente della CNA Federmoda di Latina, nonché madrina di nuovi corsi di studi professionali di Moda Made in Italy presso Istituti superiori della provincia e dal 2023 è Maestro Artigiano riconosciuto dalla Regione Lazio.

Nello stesso anno ha fondato l’associazione #AmolamiaTerra aps ets di cui è Presidente, per la valorizzazione sostenibile, culturale ed ambientale del territorio aurunco e sud pontino, attraverso la quale ha organizzato e organizza diversi eventi e mostre.

È destinataria di diversi premi e riconoscimenti: tra gli altri Premio Impresa 2023 della CCIAA Frosinone e Latina, Premio Immagine Latina 2023, Premio Internazionale Eroe Antonio Ambroselli e Premio Camilla Città di Priverno.