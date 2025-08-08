Le Labubu fanno gola anche ai ladri: maxi furto a Los Angeles

Ladri in un negozio di giocattoli: fanno razzia di Labubu per oltre 30.000 dollari. Il furto con scasso avvenuto a Los Angeles: nel mirino di 4 malviventi l’intero inventario delle bamboline-mostro

Sono ormai talmente richieste – e costose- da far gola ai Lupin dei nostri tempi. Sono i Labubu le bambole un po’ mostruose diventate oggetto fashion ma anche di collezionismo, super richieste dalle pop star e dalle ‘ragazze’ di ogni età, che le appendono alle proprie borse griffate.

IN QUATTRO SI SONO INTRODOTTI NEL NEGOZIO IN PIENA NOTTE

Lo sanno bene i titolari di un negozio di Los Angeles preso d’assalto durante le chiusura notturna- dopo l’una di notte- da un gruppo di quattro ladri che hanno puntato a sottrarre bambole Labubu, chiuse nei loro box, per un valore di migliaia di dollari. Per il quotidiano inglese “The Guardian” il furto con scasso è la dimostrazione di come la Labubu-mania stia addirittura degenerando in una potenziale ondata di criminalità.

IL VALORE DELLA REFURTIVA

“È stato rubato molto, forse circa 30.000 dollari o più di inventario”, è la testimonianza di Joanna Avendano, comproprietaria del negozio “One Stop Sales” a La Puente, riportata da ABC News Local 7, in California. Per la negoziante i ladri non hanno toccato il resto della merce presente nel negozio e hanno puntato direttamente ai Labubu, procedendo ad un furto pianificato nel dettaglio. Non è chiaro quante bambole siano state portate via, ma alcune, secondo il sito web del negozio, costavano fino a 500 dollari l’una.

Sui canali social del negozio è stato pubblicato il video della telecamere interna che ha ripreso i ladri in azione. Eccolo

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)