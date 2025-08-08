Ladri nella villa di Fiorello a Roma: colpo da oltre 300mila euro

Ladri in azione nella villa di Fiorello a Roma: colpo da oltre 300mila euro. Non è la prima volta che lo showman subisce furti nella stessa abitazione

Furto nella notte nella residenza romana di Rosario Fiorello, nel quartiere della Camilluccia di Roma.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, una banda di ladri avrebbe fatto irruzione nella lussuosa abitazione dello showman, riuscendo a disattivare il sistema d’allarme e a impossessarsi di oggetti di grande valore, tra cui gioielli in oro, collane, pietre preziose e orologi di pregio. Il valore del bottino, ancora in fase di quantificazione, supererebbe i 300 mila euro.

I malviventi si sarebbero introdotti nella casa forzando una porta finestra. Una volta all’interno, hanno rovistato in tutte le stanze, portando via quanto ritenuto di valore. A scoprire il furto, nella mattinata di giovedì, è stata la collaboratrice domestica, che aveva le chiavi dell’abitazione e si è trovata davanti a un’abitazione completamente a soqquadro. È stata lei ad allertare la polizia e successivamente i proprietari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di zona e della Squadra Mobile, oltre alla polizia scientifica, che ha effettuato rilievi con l’ausilio di reagenti per cercare eventuali tracce. Secondo quanto emerso, i ladri avrebbero agito con estrema perizia, utilizzando guanti in lattice per evitare di lasciare impronte.

Al momento del furto, Fiorello e la sua famiglia erano fuori città. Le indagini si concentrano ora sull’identificazione dei responsabili: si ipotizza che possa trattarsi di una banda esperta e ben organizzata, forse già nota alle forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno vagliando anche eventuali ‘soffiatori’ che potrebbero aver fornito informazioni riservate sulla presenza degli oggetti di valore o sull’assenza dei proprietari.

Non è la prima volta che Fiorello subisce furti nella stessa abitazione: secondo quanto da lui stesso dichiarato in passato, si tratterebbe del quarto episodio simile. In un’intervista rilasciata nel 2008, lo showman aveva raccontato di vivere una situazione di continua insicurezza: “Vivo blindato, una vita da galera”, aveva detto in quell’occasione.

Le indagini proseguono, anche nel circuito del riciclaggio e ricettazione, per tentare di rintracciare la refurtiva e i responsabili del colpo.

