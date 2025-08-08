La fantascienza in prima serata su Rai Movie con “The Host”: la trama del film

Tratto dall’omonimo romanzo di Stephenie Meyer, l’autrice di “Twilight”, il film “The Host” diretto da Andrew Niccol è proposto venerdì 8 agosto alle 21.10 su Rai Movie: la trama

Tratto dall’omonimo romanzo di Stephenie Meyer, l’autrice di “Twilight”, il film “The Host” diretto da Andrew Niccol è proposto venerdì 8 agosto alle 21.10 su Rai Movie. La Terra è stata invasa da una razza aliena inquietante. Le “Anime” sono, infatti, entità luminose che si impiantano nei corpi umani e ne prendono il controllo, cancellando la coscienza dell’ospite. Melanie Stryder è una delle ultime umane libere.

Quando viene catturata, un’anima chiamata Wanderer viene inserita nel suo corpo. Però qualcosa va storto e Melanie non scompare del tutto, la sua coscienza resta viva, combattiva, riuscendo a condividere con Wanderer emozioni e ricordi e, soprattutto con il suo fidanzato Jared e con il suo fratellino Jamie, legami affettivi. Con Saoirse Ronan, Max Irons, Diane Kruger, Jake Abel, William Hurt, Frances Fisher.