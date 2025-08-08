Il vertice tra Trump e Putin sull’Ucraina sempre più vicino: possibile data l’11 agosto

Putin-Trump, vertice in preparazione: incontro possibile l’11 agosto, “ma Roma è esclusa”. Una fonte citata dall’agenzia russa TASS ha escluso l’ipotesi europea

Si intensificano i contatti diplomatici tra Stati Uniti e Russia in vista di un possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader americano Donald Trump. Secondo quanto riportato da Fox News, il vertice potrebbe tenersi l’11 agosto, inizialmente indicato come possibile sede Roma.

Tuttavia, una fonte citata dall’agenzia russa TASS ha escluso l’ipotesi europea: “Non l’Europa – ha dichiarato – L’Europa non è adatta come luogo d’incontro”.

L’iniziativa è emersa dopo la visita a Mosca del 6 agosto dell’inviato speciale statunitense Steven Witkoff, che avrebbe incontrato il presidente russo per un colloquio durato circa tre ore.

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha confermato il 7 agosto che Mosca e Washington hanno raggiunto un accordo preliminare per un faccia a faccia tra i due leader, previsto nei prossimi giorni. La data e il luogo esatti del vertice dipenderanno, ha aggiunto Ushakov, dagli esiti delle fasi preparatorie tuttora in corso.

Non è chiaro, al momento, quale Paese ospiterà l’incontro, ma tutto lascia intendere che la sede sarà fuori dal continente europeo.

