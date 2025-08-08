Il film “The Help” con Emma Stone stasera su Rai 1: la trama

Tratto dall’omonimo romanzo di Kathryn Stockett, il film “The Help”, diretto da Tate Taylor, è proposto venerdì 8 agosto alle 21.30 su Rai 1. Jackson, Mississippi, anni Sessanta. Eugenia Phelan, detta Skeeter, torna nella città natale dopo aver conseguito la laurea. Riabbracciare i genitori, facoltosi proprietari terrieri, e le amiche, corrisponde tuttavia a una vita – con al centro valori di benessere, matrimonio ed etichetta – che non è più sua. Lei, infatti, vuole realizzarsi sul piano professionale. Inizia a lavorare per un giornale locale, mentre in parallelo porta avanti un progetto con una casa editrice di New York.

A Skeeter basta poco per rendersi conto dell’arretratezza del Mississippi, attraversato dalla segregazione e dal razzismo. Le famiglie bianche assumono domestiche di colore, che subiscono discriminazioni e umiliazioni costanti. Nonostante l’opposizione del suo ambiente, decide dunque di intervistare le donne nere, che hanno passato la vita a prendersi cura di famiglie ricche del sud, e di raccontare la vita dei bianchi dal punto di vista dei neri.

Il cast, praticamente tutto al femminile, vede come protagonista Emma Stone affiancata da Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain e Anna Camp. Tra i diversi premi vinti dal film spiccano il Golden Globe e l’Oscar, come Migliore attrice non protagonista, a Octavia Spencer.