Il film “6 Bullets” con Jean-Claude Van Damme oggi su Rai 4: la trama

È Jean-Claude Van Damme il protagonista del film d’azione “6 Bullets” (2012), diretto da Ernie Barbarash, proposto venerdì 8 agosto alle 21.20 su Rai 4. L’ex mercenario Samson Gaul è ormai fuori dal mercato, ritiratosi in seguito a un incidente che ha causato diverse vittime collaterali. Quando un campione di arti marziali lo contatta per ritrovare sua figlia che è stata rapita, Samson decide di tornare in azione.