Al via Suoni di minoranza, il festival sulle musiche delle minoranze linguistiche e dei dialetti italiani

Tutto pronto a San Costantino Albanese (PZ) per la seconda edizione di Suoni di minoranza, un festival sulle musiche delle minoranze linguistiche che si configura anche come una preziosa occasione di incontro e confronto tra culture diverse secondo quanto è inscritto nella storia e nel destino di gran parte delle minoranze linguistiche in Italia che, nate il più delle volte a seguito di drammatici avvenimenti politici, hanno poi assimilato e fatte proprie istanze e motivi delle realtà locali dando vita a espressioni culturali del tutto originali.

Si inizia il 9 agosto, con Stefano Saletti e Banda Ikona per un viaggio musicale che attraversa le sponde del Mediterraneo e ne racconta l’anima nell’antica lingua dei porti dei sud del mondo, il sabir.

Il 10 agosto è il turno di Eleonora Bordonaro che, in levare per fiati, voci e altri strumenti, anima un potente melting pot sul quale si innesta l’eredità musicale del gallo-italico di San Fratello in Sicilia.

L’11 agosto l’Arneo Tambourine Project che, per iniziativa di uno degli autori più rappresentativi della scena musicale salentina, Giancarlo Paglialunga, presenta un ensemble di straordinaria potenza percussiva in una terra ricca di echi della minoranza grecanica.

Il 13 agosto con Enzo Gragnaniello ci si avventura per le strade di Napoli per un concerto in cui risuoneranno echi di mondi lontani, nel cuore pulsante di una città e di un dialetto che è anche una lingua sapienziale.

Il 15 agosto Pietro Cirillo e le Officine Popolari lucane per un’immersione profonda nella memoria sonora e percussiva di una terra come la Lucania, segnata dal suono dei cupa e cupa e dall’eredità tarantolata di Antonio Infantino.

Il 22 agosto Enzo Avitabile e i Bottari di Portico per un gran finale all’insegna della contaminazione tra i generi con un maestro di risonanza internazionale e una strepitosa formazione imperniata su botti e falci della tradizione contadina per un concerto in cui la ricerca sulle proprie radici si apre ai suoni del mondo.

Promosso da Altipiani eventi e turismo con Squilibri, il festival Suoni di minoranza fa parte del più ampio progetto Il Borgo dei Suoni che, promosso dal comune di San Costantino Albanese con il sostegno della Regione Basilicata, andrà avanti fino a maggio del 2026, animando a suon di musica la vita di una piccola comunità albanofona ai piedi del Pollino che, orgogliosa della propria ricchezza culturale, rivendica così il suo diritto ad esistere.

Tutti i concerti, a ingresso libero, si terranno, a partire dalle 21,30, in piazza Unità d’Italia a San Costantino Albanese