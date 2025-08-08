A Monte Castello di Vibio da oggi “Il Villaggio del Teatro”

Dall’8 al 10 agosto 2025 il borgo umbro diragazze e ragazzi dai 14 ai 23 anni, ideata e organizzata dadelin collaborazione con il

Il progetto “Il villaggio del Teatro”, realizzato con la partecipazione di compagnie di professionisti, mira a proporre ai giovani un’esperienza intensa e formativa, dove il teatro e la danza diventano strumenti per esprimersi e collaborare, contribuendo a rafforzare la coesione sociale, prevenendo situazioni di disagio e di isolamento tipiche delle piccole realtà comunali, quelle sotto i 15.000 abitanti, che in Italia rappresentano circa il 70% del totale, ma possono anche offrire ai ragazzi, nel contempo, spunti e prospettive di futuro professionale.

La residenza teatrale in programma a Monte Castello di Vibio (PG), si inquadra nell’ambito di un percorso più ampio che il Teatro Laboratorio Isola di Confine dedica ai giovani under 30, offrendo occasioni di formazione artistica con professionisti del settore, a sostegno alla creazione autonoma, delle opportunità di lavoro e percorsi di crescita personale, oltre a momenti di condivisione nella gestione della quotidianità.

La residenza teatrale “Il villaggio del teatro”, prevede il coinvolgimento di 20 adolescenti in tre giorni di laboratori, attività di messa in scena e di lavoro corale, guidati da tra compagnie teatrali di professionisti provenienti da diverse Regioni italiane – Isola di Confine, Antas Teatro dalla Sardegna e Teatro Atlante dalla Sicilia – e dalla scuola di danza Umbria Dance School.

Al termine dell’esperienza formativa, che sarà vissuta dai giovani partecipanti non da semplici spettatori, bensì nelle vesti di protagonisti attivi di un processo di creazione artistica, verrà proposto uno spettacolo di comunità, gratuito e aperto al pubblico, dal titolo “La marcia degli orsi”, che sarà messo in scena a Monte Castello di Vibio (Pg) e a Collazzone (Pg). Lo spettacolo è inserito nel programma del Teatro Comunità Umbria Fest 2025, una rassegna ideata e organizzata dal Teatro Laboratorio Isola di Confine con l’obiettivo di usufruire del teatro come strumento di trasformazione e di inclusione sociale coinvolgendo le diverse generazioni, in particolare i giovani, nella costruzione di processi creativi, laboratori, performance ed eventi di comunità.

Il Teatro Laboratorio Isola di Confine è una realtà nata nel 2007 con l’obiettivo di creare spazi di incontro tra i linguaggi artistici e le culture del territorio, attraverso la produzione di spettacoli, l’organizzazione di eventi culturali, laboratori, rassegne e festival, con focus sulle giovani generazioni, per iniziativa di Valerio Apice, attore, autore, regista, poeta ed educatore teatrale, e di Giulia Castellani, attrice ed educatrice teatrale. Si configura oggi come una vera e propria comunità teatrale formata da 74 soci giovani, che partecipano e contribuiscono alle attività della Compagnia, aldilà della formazione teatrale, oltre a 13 volontari attivi, 4 operatori del servizio civile e 1 tirocinante dell’Università Sapienza di Roma, che collaborano con le scuole e le amministrazioni di 8 Comuni della media Valle del Tevere.