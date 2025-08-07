Zaia prossimo sindaco di Venezia? “Intanto sistemiamola”

Venezia Città-Stato e Zaia candidato sindaco? “Non è una richiesta come contropartita, ci mancherebbe”, dice il governatore del Veneto

“Come accade con il provvedimento proposto dal governo di modificare la Costituzione per dare uno status giuridico ancora più importante a Roma quale Città-Stato, abbiamo l’occasione di sistemare una volta per tutte la specificità di Venezia“. Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato da ‘Zona bianca’ su Rete4, rispondendo al conduttore che gli chiede se dietro questa proposta ci sia l’intenzione di candidarsi a sindaco della città lagunare.

“Questi accostamenti” sulla sua candidatura “sono anche dettati da questa contingenza perché il sindaco di Venezia sarà scelto in maggio“, replica Zaia, che puntualizza: “Non è una richiesta come contropartita, ci mancherebbe”, perché “risolvere i problemi di Venezia dandole un regime giuridico di città-Stato ci permetterebbe da un lato di risolvere i problemi, come il rapporto che ha l’amministrazione comunale con la laguna sulla quale non ha nessun potere, e dall’altro si darebbe il messaggio al mondo intero che il governo Meloni ha fatto un provvedimento che modifica la Costituzione per dare lo status giuridico di Città-Stato anche a Venezia”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)