Vance nella bufera: ha fatto alzare il livello dell’acqua del fiume Ohio per una gita in canoa

JD Vance ha fatto alzare il livello dell’acqua del fiume Ohio per fare un gita in canoa. L’ha scoperto il Guardian: un regalo per il 41esimo compleanno del vicepresidente

Miracolo. J.D. Vance non apre le acque, non le moltiplica: le alza. Secondo un’inchiesta del Guardian, lo staff del vicepresidente americano avrebbe chiesto – e ottenuto – di alterare temporaneamente il deflusso del lago Caesar Creek per “supportare la navigazione sicura” durante un’escursione in kayak lungo il fiume Little Miami, in Ohio, lo scorso 2 agosto. Un regalo di compleanno, per il neo-41enne Vance. In pratica hanno abbassato il livello del lago e alzato quello del fiume, per consentire a Vance di pagaiare in maniera più confortevole.

Ufficialmente, a chiedere l’intervento è stato il Secret Service, per motivi di sicurezza legati alla scorta del vicepresidente. Ma secondo una fonte riservata sentita dal Guardian, la vera finalità era garantire a Vance e famiglia una gita in barca senza intoppi. Un favore pubblico per uno svago privato, insomma. E mentre nessuno commenta i dati dell’US Geological Survey mostrano un picco sospetto del livello del fiume proprio nei giorni della gita.

Nessun reato, peraltro. La richiesta – confermata dal portavoce dell’USACE Gene Pawlik – rientrerebbe “nelle normali operazioni” e “non ha avuto effetti negativi” sui livelli idrici. Richard Painter, avvocato e già consigliere etico sotto George W. Bush, non usa mezzi termini: “È ipocrita e piuttosto scandaloso. L’amministrazione taglia i fondi al National Park Service, chiude aree pubbliche e poi modifica i fiumi per la vacanza del vicepresidente”.

