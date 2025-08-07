Su Rai 1 in replica due episodi di “Un professore”: la trama

Stasera su Rai 1 in onda in replica due episodi della serie “Un professore” intitolati “Eraclito: Tutto scorre” e “Bergson: Il tempo”: la trama

Giovedì 7 agosto 2025 alle 21:30 su Rai 1 in onda in replica “Un professore”.

Nell’episodio “Eraclito: Tutto scorre” è il primo giorno di scuola. Nuovi alunni in classe per Dante ma anche il ritorno di Mimmo. Intanto problemi “logistici” per Anita e Manuel, e una relazione adulta non tanto più segreta.

Nell’episodio “Bergson: Il tempo”, nasce una certa sintonia tra i vecchi ed i nuovi ragazzi. Dante è chiamato in causa per il suo “talento”: recuperare studenti in fuga. Ma quest’ultimo farà i conti con problemi di salute.