Stasera su Rai 4 il film “Midsommar – Il villaggio dei dannati”: la trama

Stasera su Rai 4 in partenza il nuovo ciclo “Thriller sotto il sole”: in onda il film “Midsommar – Il villaggio dei dannati”, la trama

Al via il nuovo ciclo “Thriller sotto il sole”, in onda da giovedì 7 agosto alle 21.20 su Rai 4. Si inizia con il thriller horror dell’autore cult Ari Aster, “Midsommar – Il villaggio dei dannati” (2019), che racconta la storia della ventenne Dani, distrutta dal dolore per aver perso la sua famiglia e incapace di elaborare il lutto. Per aiutarla a distrarsi, il suo ragazzo Christian la porta in viaggio in Svezia in occasione della festa per il solstizio d’estate. A proporre l’avventura è stato l’amico Pelle che vuole condurre i suoi amici nel villaggio da cui proviene, fondato da una comunità dedita al culto della Natura.

Ma il gruppo è ignaro che li aspetta una delle vacanze più terrificanti che si possa immaginare. In una Svezia rurale, nel periodo in cui la terra è illuminata dal sole quasi 24 ore al giorno, trova il suo originale contesto uno dei folk-horror più audaci degli ultimi anni. Nel ruolo della protagonista c’è Florence Pugh, candidata agli Oscar nel 2020 per “Piccole donne” e interprete, tra i molti film, di “Oppenheimer”, “Dune – Parte Due” e “Thunderbolts*”.