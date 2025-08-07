Pallone d’Oro: la lista dei 30 nomi, Donnarumma unico giocatore italiano

Pallone d’Oro: pubblicata la lista dei 30 nomi scelti per il premio di miglior calciatore. Donnarumma unico italiano, ottava candidatura per Mbappé

Gianluigi Donnarumma è l’unico candidato italiano al Pallone D’Oro 2025. Oggi, infatti, è stata resa nota la lista dei 30 nomi scelti per il premio di miglior calciatore. Tra i candidati spiccano tre ‘italiani’, ovvero calciatori che militano in serie A: tra questi ci sono Lautaro Martinez, Scott McTominay e Denzel Dumfries. Una costante, invece, la presenza di Kylian Mbappé, giunto all’ottava candidatura ad appena 26 anni: nel mirino ci sono David Beckham e Samuel Eto’o, fermi a 9.

Jude Bellingham

Ousmane Dembelé

Gianluigi Donnarumma

Desiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyokeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

