Pallone d’oro, due nominati per il Napoli: sono Conte e McTominay

Doppia nomination al Pallone d’Oro per il Napoli: Conte e McTominay tra i finalisti. Premiata la stagione trionfale degli azzurri

Doppia candidatura per il Napoli ai Palloni d’Oro 2025. Antonio Conte è tra i finalisti del premio Johan Cruyff riservato agli allenatori, mentre Scott McTominay figura nella lista dei candidati al Pallone d’Oro per i giocatori, dopo una stagione da protagonista assoluto nel campionato italiano.

Conte è stato inserito nella rosa dei migliori tecnici dell’anno in seguito alla vittoria dello scudetto con il Napoli, arrivata al termine di una stagione di ricostruzione in cui il club azzurro è passato dal decimo posto della passata stagione al primo posto finale.

Con lui, in lizza per il premio, anche Enzo Maresca (Chelsea, vincitore del Mondiale per Club), Luis Enrique (PSG, vincitore di Champions e Ligue 1), Hansi Flick (campione di Spagna con il Barcellona) e Arne Slot (Liverpool, primo in Premier League).

Premiato dalla Lega Serie A come miglior allenatore della stagione 2024/25, Conte ha ricevuto il riconoscimento al Maradona al termine della partita vinta contro il Cagliari, che ha consegnato matematicamente il titolo agli azzurri. Nella stessa serata è stato premiato anche McTominay come miglior giocatore del campionato. Il centrocampista scozzese ha chiuso la sua prima stagione in Italia con 12 reti e 6 assist, segnando anche il gol decisivo contro i sardi con una mezza rovesciata.

Per McTominay, la candidatura al Pallone d’Oro rappresenta il coronamento di un’annata ad altissimo rendimento, vissuta da leader tecnico e carismatico nella mediana di Conte.

