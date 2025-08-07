Leopoldo Mastelloni ricoverato in ospedale a Roma dopo un ictus

L’attore e regista 80enne Leopoldo Mastelloni ha avuto un ictus ed è ricoverato in ospedale a Roma in prognosi riservata

L’attore e regista napoletano Leopoldo Mastelloni, 80 anni compiuti a luglio, è stato colpito da un ictus. È ricoverato al l’ospedale Fatebenefratelli di Roma, dove è arrivato in gravi condizioni. Al momento è in prognosi riservata.

In primavera, in un’intervista al Giornale, aveva detto di essere rimasto senza soldi, di sentirsi ignorato (“Mi chiamano per dire la mia opinione, ma mi usano come folklore e questa cosa mi distrugge”) e si era mostrato molto pessimista verso il futuro: “Nel futuro? Vedo il buio”. Aveva anche confessato di avere pensieri legati al suicidio: “Sento una grande indifferenza intorno a me. Penso al suicidio, ma sono vigliacco. L’idea di uccidermi mi viene, ma poi il mio cattolicesimo è di fondo. E non vorrei dare fastidio alle mie sorelle, a Carlo (il fratello, ndr)”.

Mastelloni è nato il 12 luglio 1945 a Napoli. Ha fatto tantissimo teatro, ma ha lavorato anche in tv e al cinema. È stato anche cantante e musicista. La sua carriera nel mondo televisivo subì uno stop pressochè definitivo quando, nel 1984, bestemmiò in diretta in prima serata sulla Rai. Venne di fatto ‘esiliato’. Tornò in tv solo diversi anni dopo perchè Loretta Goggi insistette per averlo nel suo programma su Rai 1 Via Teulada 66. Nel 2006 è stato un concorrente del reality show La fattoria.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)