“Il discorso perfetto”, in prima visione stasera su Rai 3

È la commedia francese “Il discorso perfetto” diretta da Laurent Tirard, il film proposto in prima visione giovedì 7 agosto, alle 21.20, su Rai 3, per il ciclo “Voilà le cinéma”. Adrien resta solo: la sua compagna Sonia ha bisogno di una “pausa di riflessione”. Non passa molto tempo e l’uomo sprofonda in una crisi d’identità: le manda un messaggio per telefono, ma la ragazza tarda a rispondere. Proprio quella sera la sorella di Adrien, Sophie, gli chiede di pronunciare un discorso al proprio matrimonio, programmato a breve: il risultato sarà una cena movimentata. Da un romanzo di successo, trama semplice e originale per un film allegro e divertente, l’uscita in sala è stata penalizzata dal Covid, è un’ottima occasione per recuperarlo. Con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Julia Piaton.