Il Diavolo veste Prada 2: il nuovo amore di Anne Hathaway sarà Patrick Brammall

Il Diavolo veste Prada 2: le riprese in corso a New York. Il nuovo amore di Anne Hathaway sarà l’australiano Patrick Brammall

Sono cominciate da poche settimane a New York le riprese de ‘Il diavolo veste Prada 2‘ e la novità che più scatenato l’interesse dei fan è la presenza sul set di Patrick Brammall, attore e sceneggiatore australiano, che nel sequel del famosissimo film di David Frankel sul mondo della moda e del giornalismo patinato interpreterà un nuovo amore per Anne Hathaway, alias Andrea ‘Andy’ Sachs. Archiviato il personaggio di Nate (che nel primo film era il fidanzato di Andy interpretato dall’attore Adrian Grenier che non ha voluto prendere parte al sequel), per l’ex stagista di Runaway (nel frattempo diventata un’affermatissima giornalista di moda) è tempo di pensare a un nuovo amore. E a interpretarlo sarà appunto Brammall.

I primi scatti diffusi in questi giorni dal set mostrano proprio Anne Hathaway e Patrick Brammall ( noto per aver recitato in Glitch ed Evil) intenti a recitare la scena di un appuntamento galante per le strade di New York. Il film arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, a vent’anni dall’anno di uscita della prima pellicola (2006). Nel cast ci sono anche i ‘pezzi grossi’ del precedente film, a partire da Meryl Streep (Miranda Priestley) ed Emily Blunt (l’allora collega di Anne Hathaway invidiosa di lei). I fan sono impazziti e le strade di Manhattan dove sono in corso le riprese sono state prese d’assalto. Intanto, l’avvicinarsi della data d’uscita del film e gli articolo sul sequel in arrivo hanno portato “Il Diavolo veste Prada” un testa alle classifiche dello streaming.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)