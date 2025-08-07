Guadagna 55mila euro su Onlyfans, ma non li dichiara al Fisco: nei guai una donna di Genova

Guadagna 55.000 euro su Onlyfans, ma non li dichiara al Fisco: nei guai una digital creator che ha offerto, dietro compenso, foto e chat sulla nota piattaforma a contenuti hot

Nei guai col fisco per l’attività su Onlyfans. I finanzieri del Comando provinciale di Genova, nell’ambito della quotidiana attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale, hanno eseguito una attività di verifica nei confronti di una digital content creator, ossia un soggetto che riceve compensi, in denaro o in natura, attraverso la pubblicazione di contenuti multimediali sulle più note piattaforme social.

OLTRE 50 MILA EURO DI REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE IN 4 ANNI

Al termine dell’attività di verifica fiscale eseguita nei confronti di una persona fisica, i militari della Compagnia di Chiavari attraverso l’analisi dei conti correnti bancari, delle banche dati in uso al Corpo e anche delle cosiddette “fonti aperte” fruibili sulle pagine internet, hanno rilevato come la stessa abbia ricevuto i compensi spettanti per l’acquisto di abbonamenti o di singoli contenuti (foto, video, chat, dirette streaming, ecc.) da parte di utenti privati sulla piattaforma “Onlyfans” direttamente dalla sede amministrativa estera dallo stesso social network, in totale evasione di imposte. I servizi svolti sono stati quindi ricondotti nell’ambito di un’attività di lavoro autonomo di tipo artistico-professionale, procedendo pertanto alla quantificazione dei redditi illecitamente sottratti a tassazione, stimati in circa 55.000 euro in soli quattro anni. Tali condotte l’hanno resa responsabile di violazioni di carattere amministrativo per la presentazione infedele delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette, nonché per l’omessa fatturazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)