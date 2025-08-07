“Gengis Khan. La storia segreta” oggi in replica su rai Storia per “5000 anni e più”

Stasera su Rai Storia in prima serata “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” con “Gengis Khan. La storia segreta”
Il più famigerato guerriero del XII secolo: “Gengis Khan. La storia segreta” – in onda giovedì 7 agosto alle 21.10 su Rai Storia per “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” – ripercorre l’ascesa di Khan dall’oscurità fino a diventare il leader che unì le tribù mongole in guerra, prima di minacciare la civiltà occidentale con le sue campagne. Un personaggio di cui Giorgio Zanchini parla con lo storico Lorenzo Pubblici.