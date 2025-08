West Nile, Schillaci rassicura gli italiani: “Tutto sotto controllo”

Il Ministro Schillaci smonta il caso West Nile: “Tutto sotto controllo. La situazione è costantemente monitorata, e come detto, in linea con gli anni precedenti”

“La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata, e come detto, in linea con gli anni precedenti. Il ministero della salute assicura il pieno supporto alla rete dei servizi sanitari e territoriali. Proprio con questo approccio di dialogo e collaborazione costruttiva, il 12 agosto una delegazione di esperti del ministero sarà a Latina e a Caserta per un incontro con le autorità regionali, locali e sanitarie”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante l’informativa in commissione Affari sociali della Camera sulle misure di prevenzione e di contrasto della diffusione del virus West Nile.

“Non sono riportate linee guida specifiche veterinarie o umane per la terapia delle arbovirosi”, come nel caso del virus West Nile. “La gestione clinica segue le norme generali di malattie infettive e neurologiche. Il Piano nazionale attribuisce un ruolo importante alla comunicazione ai cittadini sulle misure di protezione individuale per prevenire le punture di zanzare: ad esempio uso di repellenti, zanzariere, abbigliamento coprente, evitare ristagni d’acqua”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)