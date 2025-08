Trump beccato a passeggiare sul tetto della Casa Bianca

“Mr President, cosa ha intenzione di fare lassù?”: Trump ‘beccato’ sul tetto della Casa Bianca. Nuovo siparietto del presidente Usa con i cronisti incuriositi

Sorpresa- l’ennesima-di Donald Trump ai cronisti in sua perenne attesa fuori dalla Casa Bianca. Questa volta i reporter lo hanno stanato in una insolita performance sul tetto del palazzo presidenziale, affiancato dai suoi collaboratori.

I giornalisti non potevano trattenersi dal chiedergli cosa stesse facendo lassù e Trump non ha perso l’occasione per dare vita a un siparietto dei suoi, rispondendo alle loro domande. “Sto solo facendo una passeggiata”, ha puntualizzato come prima cosa, in modo poco convincente. Ha poi apostrofato uno dei giornalisti salutandolo per nome e con un “Ti trovo bene”.

“FARÓ QUALCOSA DI BELLISSIMO”

Poi alla richiesta se stesse pensando di costruire qualcosa sul tetto ha risposto con una gestualità tutta sua, poi limitandosi a dire “Qualcosa di bellissimo”. “È solo un altro modo per spendere i miei soldi per il Paese”, ha aggiunto Incalzato dai cronisti a chiarire il concetto. “Ogni cosa che faccio è finanziata da me”, ha puntualizzato per concludere il discorso e proseguire con nonchalance la sua ‘passeggiata’.

E INTANTO I SOCIAL SI SCATENANO

Pochi minuti dopo la diffusione del video di Trump sul tetto, sono apparsi sui social numerosi meme realizzati dall’intelligenza artificiale, in cui lo si vede ballare, annunciare la costruzione di una rampa di lancio missilistica proprio lì e persino nascondere dei fascicoli etichettati con il nome “Epstein”. Anche oggi il Trump-show ha scatenato la fantasia e dato i suoi frutti.

