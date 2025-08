Morta a 33 anni Kelley Mack, l’attrice di “The Walking Dead”

Non ce l’ha fatta Kelley Mack, morta a 33 anni l’attrice di “The Walking Dead”: soffriva da tempo per un tumore del sistema nervoso centrale

Si è spenta dopo una lunga malattia Kelley Mack, attrice statunitense in diverse serie televisive molto popolari, tra cui “The Walking Dead.” Aveva solo 33 anni e soffriva da tempo per un glioma del sistema nervoso centrale che l’aveva progressivamente portata a non riuscire più a camminare.

La notizia della sua scomparsa è stata data dai suoi profili social, da un messaggio della sorella Kathryn: “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così brillante e fervente è transitata nell’aldilà, dove tutti noi prima o poi dobbiamo andare”.

KELLEY MACK, STAR DI “WALKING DEAD” E “CHICAGO MED“

Kelley Mack è nata a Cincinnati, città in cui si è spenta, il 10 luglio 1992. La sua notorietà è legata alla partecipazione alla nona stagione di Walking Dead, dove aveva recitato in cinque puntate. Ma era apparsa anche in “Chicago Med” e “Broadcast Signal Intrusion”.

IL RACCONTO DELLA MALATTIA E L’ADDIO DELLA SORELLA

L’attrice si è spenta sabato sera sera, il 3 luglio scorso, alla presenza dei suoi cari, a cui “si è già manifestata- prosegue il ricordo della sorella- sotto forma di farfalle. Mancherà così tanto, che le parole non possono esprimerlo”. Il funerale dell’attrice si svolgerà il 16 agosto in Ohio. Sul sito CaringBridge Kelley aveva raccontato la sua malattia: lo scorso marzo aveva completato la radioterapia protonica a Los Angeles, lontano da casa. Il 30 luglio scorso però il peggioramento è stato tale da portarla ad iniziare cure palliative. “Come sua sorella, voglio che tutti voi sappiate quanto è stata coraggiosa- scrive infine la sorella- specialmente quando ha deciso di fare il salto per riunirsi con Dio. Sono così orgogliosa di lei”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)