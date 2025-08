A Roma vandalizzata la panchina rossa dedicata a Pamela Mastropietro

A Roma deturpata la panchina rossa di piazza Re di Roma che era dedicata alla memoria di Pamela Mastropietro: striscione strappato e fiori buttati per terra

“Nelle ultime ore, la città di Roma è stata teatro di un gravissimo atto vandalico ai danni di un luogo simbolico dedicato alla memoria di Pamela Mastropietro, giovane vittima di un atroce crimine che ha profondamente scosso l’opinione pubblica italiana. Presso Piazza Re di Roma, ignoti hanno strappato via lo striscione commemorativo recante la frase ‘Infinitamente manchi… ma ci sei’ e deturpato la panchina rossa che le era stata dedicata, gettando a terra i fiori e danneggiando un simbolo civile contro la violenza. Un gesto vile e indegno, che colpisce non solo la memoria di Pamela, ma l’intera collettività. Come Dipartimento Pari Opportunità di Fratelli d’Italia, condanniamo con assoluta fermezza questo ennesimo atto di inciviltà, che offende la dignità della vittima, il dolore della famiglia e il valore della memoria, che dovrebbe invece essere tutelata e onorata”. Così in una nota la Sen. Ester Mieli, Responsabile Nazionale del Dipartimento Pari Opportunità di Fratelli d’Italia, l’On. Marco Perissa, Coordinatore Romano di Fratelli d’Italia e Lorena Vinzi, Responsabile del Dipartimento Pari Opportunità di Fratelli d’Italia Roma.

“Profanare un luogo simbolico come una panchina rossa significa attaccare il cuore stesso del nostro impegno contro ogni forma di violenza e discriminazione- dichiarano-. Non resteremo in silenzio di fronte a questo sfregio. Chiediamo che le autorità competenti facciano luce su quanto accaduto, che si individuino i responsabili e che si ripristini immediatamente lo spazio dedicato a Pamela, restituendo alla città un luogo di rispetto, riflessione e memoria. Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla mamma di Pamela, Alessandra Verni, e a tutta la sua famiglia. La loro forza e il loro coraggio nel portare avanti la memoria della figlia rappresentano un esempio per tutti. Fratelli d’Italia continuerà, con determinazione, a battersi affinché la cultura della legalità, del rispetto e della giustizia prevalga sull’indifferenza e sulla violenza. La memoria di Pamela Mastropietro non sarà mai cancellata”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)