La quarta stagione di Sissi in prima Tv su Canale 5: la trama

Al via su Canale 5 la quarta stagione della fiction Sissi. Le puntate finali in prima serata e in prima visione Tv oggi e domani

Dal primo film muto del 1920, alla quarta e conclusiva stagione della serie in onda mercoledì 5 e giovedì 6 agosto – in prima visione esclusiva e assoluta in prime-time – la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach alla corte di Vienna suscita ancora interesse. E i suoi due protagonisti, Jannik Schümann e Dominique Devenport, sono oggi i volti più noti della coppia reale asburgica, dopo i classici (e amatissimi) Karlheinz Böhm e Romy Schneider.

LA TRAMA

Il serial narra una coppia che si ama, si desidera e si sceglie, ed è costantemente combattuta tra problemi personali e lotte di potere. Sisi è quindi una rilettura di fatti storici pensata per una nuova generazione di spettatori, più vicina alla reale figura di Sissi, con scene ricche di passione e azione, sullo sfondo dell’amore matto e disperatissimo tra Kaiser e Kaiserina.

La donna più bella d’Europa – irrequieta, vittima di nevrosi, ossessioni e pensieri cupi, che sfiorò l’anoressia senza accettarsi fino in fondo – continua a sostenere i propri ideali, a coltivare passioni e inclinazioni, a non tollerare gli status della sua corte. Mentre Franz è il sovrano di un impero, l’Austro-Ungarico, sempre più prossimo al disfacimento.

L’epilogo della vicenda è noto: la duchessa nata in Baviera, viene uccisa a Ginevra, il 10 settembre 1898, a soli 60 anni, per mano dall’anarchico Luigi Lucheni. Francesco Giuseppe I d’Austria, ultimo sovrano assoluto austriaco a governare per diritto divino fino alla morte, invece, si spegne nel 1916, a 86 anni, per una polmonite. L’impero, poi retto da Carlo e Zita, uscirà sconfitto dalla Grande Guerra. E gli Asburgo-Lorena verranno cacciati da Vienna, con la proclamazione della Repubblica del 3 aprile 1919.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)