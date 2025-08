Industria: morta Alessandra Balocco, presidente della famosa azienda dolciaria

Muore a 61 anni Alessandra Balocco, una dinastia segnata dal dolore: dopo la prematura scomparsa del fratello, addio alla presidente e amministratrice delegata della storica azienda dolciaria fondata nel 1927

Il mondo dell’imprenditoria piange Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata della storica azienda dolciaria fondata nel 1927.

Si è spenta a soli 61 anni, lasciando un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche in un’azienda che sotto la sua guida ha attraversato sfide complesse e profonde trasformazioni.

TRE ANNI ALLA GUIDA

Alessandra aveva preso le redini del gruppo nel 2022, in seguito alla tragica scomparsa del fratello Alberto, deceduto all’età di 56 anni dopo essere stato colpito da un fulmine durante un’escursione in bicicletta in montagna. Da allora, la manager aveva raccolto un’eredità familiare impegnativa, guidando un’azienda da oltre 400 dipendenti e 254 milioni di euro di fatturato, nel tentativo di mantenerne viva la tradizione e proiettarla nel futuro.

IL CASO DEL ‘PANDORO GATE’

Durante il suo mandato, Alessandra Balocco si è trovata a gestire anche le ripercussioni legate alla controversa operazione di marketing in collaborazione con Chiara Ferragni, finita sotto i riflettori per presunte pratiche commerciali scorrette. Mentre l’influencer ha scelto di patteggiare con le autorità, Balocco ha preferito difendere pubblicamente la correttezza dell’azienda, affermando di non aver mai ingannato i consumatori.

La scomparsa di Alessandra è il terzo lutto importante che colpisce la famiglia Balocco in pochi anni. Nel luglio 2022, si era spento il padre Aldo, figura storica dell’azienda, seguito poco dopo dal figlio Alberto. Oggi, anche Alessandra lascia un’eredità fatta di dedizione, lavoro e passione per un marchio che ha rappresentato il dolce di casa per generazioni di italiani.

IL CORDOGLIO DELL’AZIENDA

A confermare la notizia è stato il sindaco di Fossano, Dario Tallone, che sui canali social del Comune ha espresso il proprio dolore per la perdita: “Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Alessandra Balocco. Ci lascia una donna straordinaria, un esempio per l’intera comunità”.

Anche Balocco SpA ha rilasciato una nota ufficiale: “Con immenso dolore annunciamo la scomparsa di Alessandra Balocco, che ha guidato l’azienda con passione e competenza sin dagli anni ’90, affiancando prima il padre e poi il fratello. La sua visione ha contribuito in modo decisivo alla crescita dell’azienda sia in Italia che all’estero”.

Il Consiglio di Amministrazione – composto da Ruggero Costamagna, Marco Costamagna, Diletta Balocco, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone – ha assicurato la volontà di proseguire nel solco tracciato da Alessandra, mantenendo saldo lo spirito e i valori aziendali che lei stessa ha incarnato.

Il Comune ha dichiarato lutto cittadino per onorare la memoria di una figura profondamente legata al territorio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)