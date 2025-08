Dai polli ai cavalli: lo zoo di Aalborg chiede animali sani per sfamare i predatori

“Donateci i vostri animali sani per sfamare i nostri predatori”: l’appello dello zoo di Aalborg. Dai polli ai cavalli, passando per i porcellini d’india: tutti gli animali sono ben accetti

Forse per gli esperti del settore sarà considerata una richiesta legittima, ma per i ‘comuni mortali’, l’appello dello zoo danese di Aalborg, risulta decisamente raccapricciante. In un post pubblicato su Instagram, la struttura spiega infatti che ha “la responsabilità di imitare la catena alimentare naturale degli animali” pertanto invita tutti coloro che vogliono ‘sbarazzarsi’ dei propri animali a donarli allo zoo. Ovviamente, questi non verranno direttamente ‘gettati in pasto ai leoni’, ma verranno prima sottoposti a “delicata eutanasia”.

L’APPELLO DELLO ZOO

“Polli, conigli e cavie costituiscono una parte importante della dieta dei nostri predatori – soprattutto nella lince europea, che necessita di prede intere, che ricorda ciò che naturalmente caccerebbe in natura. Negli zoo abbiamo la responsabilità di imitare la catena alimentare naturale degli animali – sia in termini di benessere animale che di integrità professionale. Se avete un animale sano che deve andarsene da qui per vari motivi, donatecelo pure. Gli animali vengono sottratti delicatamente da personale addestrato e vengono successivamente utilizzati come foraggio. In questo modo, nulla va sprecato – e garantiamo il comportamento naturale, l’alimentazione e il benessere dei nostri predatori”.

Il post è stato sommerso di commenti, tanto che la struttura è stata costretta a bloccarli: “A causa del grande interesse internazionale, abbiamo scelto di chiudere la sezione commenti su questo post. Comprendiamo che il post risveglia sentimenti e interesse, ma non è necessaria una retorica odiosa e maliziosa – e vi esortiamo a preservare il buon tono. Approfondiamo e siamo lieti di rispondere alle domande nella casella di posta o via mail”.

Sul sito ufficiale dello zoo, è dedicata all’argomento una sezione specifica. Da qui si evince che particolarmente apprezzata è la donazione di cavalli, che permette di accedere anche ad una detrazione fiscale per il valore dell’equino.

LE MODALITÀ DELLA DONAZIONE

“È possibile consegnare gli animali nei giorni feriali dalle 10:00 alle 13:00, ma non più di quattro alla volta”, scrive sul sito lo zoo. “Se desiderate donare più di un animale alla volta, vi preghiamo di contattarci per organizzare una consegna”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)