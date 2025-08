Formula 1: in Ungheria altra delusione per la Ferrari, è doppietta McLaren

Lando Norris vince il Gran Premio di Ungheria davanti a Piastri, sempre su McLaren: delusione per Leclerc, che è rimasto in testa fino al 41esimo giro

Lando Norris vince il Gran Premio di Ungheria, l’ultimo prima della pausa estiva del Mondiale di F1. La doppietta McLaren sul podio è completata dal compagno di squadra Oscar Piastri. Terzo George Russell su Mercedes.

Gara deludente di Charles Leclerc, che si piazza al quarto posto. Il monegasco della Ferrari partiva dalla pole position ed è rimasto in testa fino al 41esimo giro, quando ha dovuto fare i conti con l’alternanza di pit stop – due per lui – e la contemporanea perdita di passo gara della sua monoposto.

Leclerc ha sfogato in un team radio tutta la sua rabbia: “Questa situazione è assolutamente frustrante. Abbiamo perso tutta la competitività, dovete ascoltarmi quando si tratta di gestire queste situazioni. Adesso sarà un miracolo se riusciremo a restare sul podio“.

Una previsione che si avvera al 61esimo giro con il primo attacco di Russell, finalizzato poi nel sorpasso al giro successivo.

Opaca la prova dell’altra Ferrari di Lewis Hamilton, iniziata e conclusa nelle retrovie: dodicesima piazza per il britannico. Da dimenticare anche la gara di Max Verstappen su Red Bull, nono, davanti a Kimi Antonelli.

Per Leclerc si aggiunge anche la beffa di 5 secondi di penalità comminati nel finale di gara per il quasi contatto con Russell, nel tentativo di evitare il sorpasso del pilota Mercedes. Il Mondiale tornerà con il Gran Premio d’Olanda nel weekend dal 29 al 31 agosto sul circuito di Zandvoort.

Questa la classifica Piloti: Piastri 284 punti, Norris 275 e Verstappen 187 nei primi tre posti; Leclerc e Hamilton rispettivamente quinto (151 punti) e sesto (109); settimo Antonelli (64). Questa la classifica Costruttori: McLaren al comando con 559 punti, Ferrari seconda con 260, terza la Mercedes a quota 236. Red Bull quarta con 194.

LECLERC: “ORA SO CHE AVEVAMO UN PROBLEMA AL TELAIO, MA DELUSIONE RESTA”

“In macchina non avevo tutte le informazioni, ora ho capito che avevamo un problema al telaio e i problemi non sono arrivati da un’altra scelta fatta. La delusione c’è comunque perché fino al 41esimo giro andavamo benissimo. Sono veramente deluso ma sono cose che non si possono prevedere”.

Così Charles Leclerc ai microfoni di SkySport, spiegando i motivi della perdita di competitività che hanno fatto precipitare la sua Ferrari dal comando della gara fino al quarto posto.

“Cosa salvo della giornata di oggi? Per ora non salvo niente, quando c’è una opportunità come questa dobbiamo coglierla”, ha detto riferendosi alla pole position e alla prima parte di gara condotta in testa. “Sicuramente ci sono stati dei passi avanti fino a questo punto della stagione ma ora non riesco a vederla diversamente”, ha aggiunto.

“NON HO PERSO LA VOGLIA, AMO TANTISSIMO CORRERE”

“Non mi sono sentito frustrato in gara, ma non potevo fare molto di più. Non avevo aspettative particolari pensando a come sarei arrivato a questo momento della stagione, ma di sicuro è andata molto peggio rispetto a tutte le altre in carriera”.

Così Lewis Hamilton ai microfoni di SkySport, commentando il 12mo posto nel Gran Premio di Ungheria.

Tornando alle sue dichiarazioni di ieri (“Mi sento inutile, forse la Ferrari dovrebbe cambiare pilota”), il britannico ha aggiunto: “Non ho risposte particolari a quello che sta succedendo, sono sensazioni ma no, non ho perso la voglia: amo tantissimo correre”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)