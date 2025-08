Ultima stagione per la serie crime investigativa “Rapa”, in prima visione assoluta stasera su Rai 4: la trama degli episodi

Doppio appuntamento per la terza e ultima stagione della serie crime investigativa “Rapa”, in onda in prima visione assoluta domenica 3 agosto alle 21.20 su Rai 4. Nel terzo episodio, Tomás scopre che un suo caro amico è stato arrestato come sospettato di omicidio. Nel frattempo, Maite è immersa nella missione per salvare Lúa, rapita da un criminale. Nel quarto episodio, il sequestro si complica ulteriormente per Maite. Tomás deve fare i conti con l’amico che rifiuta di difendersi: svelare i segreti della vittima e di Antón è l’unica via per provare la sua innocenza.