L’oroscopo di oggi, domenica 3 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, domenica 3 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non escludo che da ieri tu sia un po’ preso per delle questioni che riguardano la casa, i parenti, gli amici, le persone che hai attorno. Sei vincente solo se dici la verità; in amore potresti sospettare qualcosa di strano, gelosie infondate…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata interessante, permette di recuperare, non essere diffidente, e se sei solo da tempo cerca un nuovo amore. Progressi nel campo pratico, soluzioni nella vita domestica; attenzione solo alle questioni legali o di carattere economico.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Questa giornata risulta essere molto interessante, anzi se devi parlare d’amore non rimandare un chiarimento, ma fallo subito. Eventi lieti in famiglia.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Oggi chiedo pazienza e prudenza. Spese per ex o per questioni di casa.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Entro quattro giorni può arrivare una buona risposta. Giornata passionale che potrebbe regalare qualche emozione in più se non ti chiudi nell’orgoglio ferito.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Torna un grande desiderio d’amare, e in questa giornata particolare pensieri e ricordi si susseguono in continuazione.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Non devi prendere tutto di petto, per fortuna hai buone risorse anche in questa particolare giornata. L’amore può tornare protagonista!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Oggi non sei del tutto sereno, di solito quando vivi momenti difficili preferisci non parlare, chiuderti in te stesso, ma se qualcuno ti stuzzica stasera puoi anche arrabbiarti parecchio.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non ti sentirai in forma e tenderai a vivere le cose con troppa superficialità. Il periodo è confuso, non fare passi falsi con i sentimenti.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Stanchezza accumulata, in amore c’è chi non ti dà tregua oppure potresti rimettere in discussione tutto. Dissensi con Acquario o Gemelli.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata interessante con possibilità di perdonare qualcuno se ci ha fatto soffrire o ha creato qualche problema nella nostra vita. Riuscirai a trovare compromessi intelligenti in famiglia, per risolvere una controversia patrimoniale che ti preoccupava da tempo.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non mancheranno gli alti e bassi. E’ un periodo difficile solo se trascini storie del passato.