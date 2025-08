Mauro Fuggetta pubblica “Favola senza morale”

Fuori su tutte le piattaforme digitali per Musicantiere Toscana (distr. Believe) “Favola senza morale”, il nuovo singolo di Mauro Fuggetta

Fuori su tutte le piattaforme digitali per Musicantiere Toscana (distr. Believe) il nuovo singolo di Mauro Fuggetta. Dopo la pubblicazione dei brani “Se Vivi (Ricomincio Da Me)” e “Guerriglia Multimediale”, il cantautore ligure, ma di origini lucane, torna con un brano che pronostica un futuro di storie ed eventi che non si sa come vanno a finire. L’amore è l’unica cosa certa, l’unica cosa che fa sempre la differenza e va avanti per la sua strada, con storie tormentate che è meglio aver vissuto che non aver mai cominciato. In un mondo dove si consuma tutto velocemente, “Favola Senza Morale” è un pezzo che vuole informare, consigliare e invitare a stare sempre attenti, niente di più.

Scopri il brano: https://bfan.link/favola-senza-morale