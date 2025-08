Imperia protagonista a “Di là dal fiume e tra gli alberi” stasera su Rai 5

Sospesa tra il mare e i monti, spesso viene definita “la città con due anime”. Imperia, infatti, è formata da due cittadine: Porto Maurizio e Oneglia, due nuclei, separati dal torrente Impero, che sono stati unificati nel 1923 sotto il nome di Imperia. Lo racconta il doc di Vincenzo Saccone, “Imperia, un nuovo umanesimo”, in onda domenica 3 agosto alle 21.25 su Rai 5.

In cuor suo, la città non si è mai unificata veramente, mantiene, infatti ancora, due centri storici, due porti e due diverse identità. Tutto o quasi le divide a cominciare dall’architettura. Ci sono voluti anni anche per scegliere un Santo Patrono in comune: solo nel 1991, infatti, si optò per San Leonardo, celebrato il 26 novembre, ma la realtà è che, a Porto Maurizio si continua a venerare San Maurizio martire, e a Oneglia ogni 24 giugno c’è una festa memorabile per San Giovanni Battista.

Porto Maurizio, già dal medioevo centro commerciale di rilievo, è il borgo più antico, arroccato sul promontorio del Parasio, con stradine che si inerpicano in salita e portano a scoprire chiese e palazzi antichi. Oneglia, città di pianura dallo schema piemontese, è invece “l’anima moderna” di Imperia. Fondata dopo l’anno Mille, fu feudo del vescovo di Albenga, in seguito fu venduta alla nobile famiglia genovese dei Doria e poi ceduta nel 1576 ai Savoia.

Nella centrale piazza Dante, la storica pasticceria Piccardo, nata nel 1905, che ancora conserva gli arredi originali dell’epoca, era frequentata dallo scrittore Italo Calvino e dal compositore Luciano Berio, nativo di Oneglia. Sulla collina sovrastante il centro si trova Villa Grock, eclettica e fantasiosa, fatta costruire da Charles Adrien Wettach, in arte Grock, il famoso clown che nel ‘900 ha incantato il mondo intero e che, in questa villa, decise di passare l’ultimo periodo della sua vita.

E se sono tante le città in Italia a vantare bellissimi murales, Imperia è di sicuro la protagonista della street art, tanto che per molti anni è stato organizzato un evento biennale che riuniva centinaia di street artist provenienti da tutta Italia: il Writing Day. La provincia di Imperia, ubicata nella Riviera dei Fiori, si spinge nell’entroterra fino a raggiungere le Alpi Liguri, che nella loro altezza di oltre duemila metri segnano il confine con Francia e Piemonte. Queste Alpi vengono definite “Alpi del mare” per la loro vicinanza con la costa.

A sopravvivere nel tempo è il paesaggio intorno a Imperia, fatto di colline, strade strette e impervie; fatto di paesi, piccoli borghi in fondovalle, a mezza costa, abbarbicati alla propria cima, e fatto di pietre e terrazzamenti a secco. Un territorio che con la sua autentica bellezza e, soprattutto, con la sua complessità diventa simbolo dell’identità e del forte legame delle persone con questo lembo di Liguria.