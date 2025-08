I Crystal Bullets nelle radio con “Heart of a Whore”

“Heart of a Whore” è il nuovo singolo dei Crystal Bullets. Non è una canzone d’amore. È lo sfogo di chi ha visto crollare tutto e ha scelto di non farsi seppellire sotto le macerie

Quando l’amore non basta più, resta solo la sopravvivenza.

“Heart of a Whore” è il nuovo singolo dei Crystal Bullets. Non è una canzone d’amore. È lo sfogo di chi ha visto crollare tutto e ha scelto di non farsi seppellire sotto le macerie.

È rabbia, è dolore, è disillusione. Ma è anche forza. Non quella romantica delle favole: è la forza di chi ha imparato a non sentire per non crollare. Di chi si costruisce un’armatura intorno al cuore.

“I wanna have the heart of a whore.” Non è provocazione. È resistenza. È il desiderio disperato di non farsi più spezzare.

Musicalmente è una delle tracce più crude e cupe della band: riff ruvidi, ritmi serrati, atmosfere oscure e una voce che sussurra all’anima.

I Crystal Bullets affondano le radici nell’hard’n’heavy e si nutrono di tinte gotiche.

Per chiunque si sia mai sentito talmente perso e stanco da indossare una corazza gelida pur di non soccombere. Perché per restare in piedi, l’unica soluzione è proteggersi.

I Crystal Bullets sono una band hard’n’heavy nata nel 2022 a Colle Val d’Elsa. Traggono ispirazione da temi di libertà, lotta e resilienza, mescolando strumentali potenti con testi profondi e poetici. La loro musica parla a chi cerca significato nel caos, offrendo inni di ribellione e autodeterminazione.

Il loro primo brano, “Warriors of Life”, registrato nel 2023, ha catturato l’attenzione per il suo mix di potenza classica e modernità, e da allora la band ha affinato il proprio stile, unendo l’intensità dell’hard rock a un suono contemporaneo. Le loro esibizioni dal vivo sono esperienze immersive ed elettrizzanti, capaci di trasmettere tutta la loro carica emotiva direttamente al pubblico.

Con gli ultimi singoli pubblicati quest’anno, i Crystal Bullets si confermano come una band da tenere d’occhio nella scena attuale.