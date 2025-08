Horeca, l’80% ordini ancora via telefono: nasce Duebee per i grossisti

Nel settore Horeca, l’80% degli ordini viene ancora gestito tramite telefono, email o WhatsApp. Da qui nasce DueBee, startup fondata tra Bergamo e Alto Adige per i grossisti

261.4 miliardi di euro, di cui 185 miliardi nel solo settore food & beverage. Sono questi i numeri dell’Ho.Re.Ca in Italia secondo le stime recenti della Federazione italiana dei distributori Ho.Re.Ca (Italgrob).

Nonostante il ritratto positivo e in continua crescita che emerge dalle rilevazioni, il comparto rimane uno dei meno digitalizzati.

Con ricadute economiche concrete: errori negli ordini, ritardi nei pagamenti, customer care sovraccarico e magazzini inefficienti.

Per provare ad arginare la frammentazione e l’eccessiva dipendenza dai processi analogici, quattro giovani imprenditori hanno dato vita a una startup pensata ad hoc per superare le classiche modalità con le quali oggi vengono portati avanti gli ordini.

Forti di esperienze professionali nel settore Ho.Re.Ca, Davide Bruzzese (presidente), Karim Dhouibi (Cso), Alexander Foessinger (Cfo) e Francesco Di Norcia (Growth Architect) hanno quindi dato vita a DueBee , startup innovativa SaaS (Software as a Service) che si rivolge agli oltre 15.600 grossisti attivi in Italia, con un fatturato medio di 16 milioni di euro ma accomunati da sfide simili.

La startup di Bressanone (BZ) è nata proprio per digitalizzare l’intero processo degli ordini food & beverage per grossisti e distributori. Il software permette di ricevere e gestire ordini 24 ore su 24, automatizzare il magazzino, velocizzare la fatturazione, anticipare la domanda tramite AI e monitorare le consegne in tempo reale.

“Il settore fatica a digitalizzarsi e molti rappresentanti lavorano ancora con carta, penna e tantissime telefonate. Basti pensare che nel settore Ho.Re.Ca., l’80-85% degli ordini viene ancora effettuato tramite canali non strutturati come telefono, email o WhatsApp – spiegano i fondatori – Per questo volevamo creare una piattaforma unificata per centralizzare ordini, magazzino e fatturazione, eliminando il caos quotidiano e migliorando i margini”.

DueBee, quindi, nasce per essere quel “cervello digitale” che semplifica e velocizza tutto ciò che ruota attorno agli ordini per i grossisti Ho.Re.Ca., trasformando carta, telefono e caos in una dashboard smart, automatizzata e sempre attiva.

E i risultati attesi parlano chiaro: +30% di ordini gestiti con le stesse risorse, –25% di richieste al customer care, riduzione significativa degli errori e maggiore velocità nei pagamenti grazie al reverse factoring bancario.

Anche questo elemento rimane un punto cruciale per l’evoluzione del settore.

Secondo le stime, un ordine su tre è problematico e il 93% delle aziende subisce perdite proprio a causa di ritardi nei pagamenti, con oltre l’82% che segnala impatti critici sul proprio flusso di cassa.

La soluzione di DueBee va incontro alle necessità delle realtà Ho.Re.Ca.: più efficienza e ottimizzazione dei processi portano a ricevere prima il denaro, ad avere previsioni chiare evitando sia gli eccessi che le carenze di stock.

“L’obiettivo è portare efficienza dove oggi ci sono solo telefonate, caos e lentezza. Vogliamo trasformare i grossisti Ho.Re.Ca. in operatori digitali senza stravolgere le loro abitudini, ma rendendole semplicemente più intelligenti”.

Dopo il lancio ufficiale di aprile, l’azienda punta a raggiungere entro fine 2025 un forte posizionamento in Italia per poi espandersi in Svizzera, Germania e Austria con un piano di crescita internazionale già in atto.

“La nostra missione è trasformare il wholesale Ho.Re.Ca in un processo snello e

digitale, liberando tempo e risorse per far crescere davvero il business dei nostri

clienti – continua Alexander Fössinger, Co-Founder & CTO – Siamo entusiasti del futuro che ci aspetta e di poter portare DueBee in Europa”.