Elsa Martignoni live in Europa ad agosto e settembre

Continua l’intensa estate live di Elsa Martignoni, che nel mese di agosto porterà la magia della sua musica in giro per l’Europa

Continua l’intensa estate live di Elsa Martignoni, che nel mese di agosto porterà la magia della sua musica in giro per l’Europa.

La violinista elettrica dal 7 al 18 agosto si sposterà in Turchia, per la precisione a Izmir; il 30 agosto tornerà invece in Italia esibendosi a Marsala. Gli impegni continueranno anche nelle settimane seguenti: il 12 settembre, per esempio, suonerà al Salone Nautico di Cannes e il 27 settembre a Ginevra per la Camera del Commercio.

La “regina del crossover” (che è anche compositrice e produttrice), si distingue per le sue performance raffinate e coinvolgenti. Il repertorio? Classic-pop-house dal sapore internazionale. Un prisma di generi che, attraverso uno strumento eclettico come il violino elettrico, genera bellezza ad alto tasso emozionale.

Ricordiamo che qualche mese fa Elsa Martignoni ha pubblicato (su etichetta Steel Note Records) il suo nuovo singolo dal titolo “Get In Deep”.

COSA C’È DA SAPERE SU ELSA MARTIGNONI

Nata a Milano, Elsa Martignoni ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni e a 8 quello del violino. Ammessa per entrambi gli strumenti al Conservatorio “G.Verdi” di Milano, ha conseguito il Diploma Accademico in violino con G.Maestri ed in seguito il Biennio Concertistico Solistico con il massimo dei voti con F.Luciani. Si è poi perfezionata con L. Issakadze, D.Schwarzberg, I.Oistrach e M.Iocanovich. Si è specializzata presso la Musikuniversitaet di Vienna e ha vinto una borsa di studio patrocinata dai Wiener Philharmoniker.

Elsa è una violinista versatile e poliedrica. Ha fatto parte per molti anni di compagini orchestrali importanti quali il Teatro alla Scala con R. Muti, l’Orchestra Sin- fonica “G.Verdi” di Milano con R.Chailly , l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino con G.Pretre e V.Gergiev ,Orquestra Symphònica de La Corugna (Spagna) e l’ Orchestra delle Settimane Musicali di Stresa con G. Noseda, solcando i palcoscenici più importanti d’Europa, Giappone, Russia, Sud-America, Stati Uniti , Cina, Emirati Arabi e Oman quali il Teatro Colon di Buenos Aires ,Il Teatro Municipal di San Paolo,la Suntory Hall di Tokio, il Teatro dell’Opera di Pechino, Il Teatro dell’Opera di Francoforte, la Sala Tchaikovsky di Mosca, il Teatro Hermitage di San Pietroburgo.

In contemporanea all’attività classica, dal 1998 Elsa ha iniziato a valicare le frontiere della musica classica cimentandosi con talento in improvvisazione e con audacia musicale ed espressiva insieme al dj, esibendosi in motion performance, itinerando anche da un salone all’altro muovendosi e ballando anche insieme agli ospiti sia con un violino elettrico ai led speciale costruito appositamente per lei, sia con violino elettrico Yamaha e The Bridge (l’artista è inoltre endorser Cantini), su basi anche di sua produzione world- music,classic pop, classici rivisitati, cover, electric, lounge, chill-out, jazz, soulfoul, deep-house, latin-jazz, rock, pop, house e tango elettronico. Tra le varie cose ha svolto 4 turnèe in Europa , Stati Uniti e SudAme-rica con la prima ballerina della Scala Gilda Gelati e l’attore Massimiliano Finazzer Flory in una pièce teatrale “I Promessi Sposi” in qualità di violinista solista solcando palcoscenici tra i più importanti del Mondo quali il Kennedy Center di Washington, la Sala Kaplan Penthouse di New York,il Cowell Theater di San Francisco, il Tower Theater di Miami e il Teatro San Martìn di Buenos Aires.

Si è anche esibita con artisti come Robert Miles, Jovanotti, Ron e gli U2 nel concerto Vertigo Tour a San Siro del 2005.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a vari programmi tv: da Super Classifica Show (con il Rondò Veneziano) a Festivalbar, da Music Farm a Scherzi a Parte, da The Voice agli Mtv awards, passando Top Dj (con Bob Sinclar). Ha fatto parte dell’Orchestra del Festival di Sanremo nel 2018, 2020, 2022 e 2023.

Compositrice ed arrangiatrice il suo brano “Blue Soul” è nella compilation Dubai 2 prodotta da Energy Production. Invece il suo primo album si intitola “Eclettrica” ed esprime, attraverso il suo violino, la sua versatilità, le emozioni e le sensazioni che ha provato visitando tanti Paesi nel Mondo.

Nell’estate 2023 ho svolto il tour estivo italiano ” Crooning Soon” con Mario Biondi.