Con i farmaci anti obesità possibile aumento di testosterone negli uomini

I farmaci a base di incretine, come semaglutide e tirzepatide, sono correlati ad aumenti del testosterone totale e libero negli uomini, secondo i risultati di uno studio presentato al congresso 2025 della Endocrine Society (ENDO) che sottolineano l’impatto fondamentale del testosterone sulla massa ossea, sulla distribuzione del grasso, sulla massa muscolare, sulla forza e sulla produzione di globuli rossi.

In precedenza gli studi non avevano valutato l’effetto dei nuovi farmaci a base di incretine come dulaglutide, semaglutide e tirzepatide sui livelli di testosterone. In un’analisi retrospettiva dei dati del sistema sanitario SSM Health Saint Louis University Hospital, i ricercatori hanno riscontrato aumenti sia del testosterone totale che del testosterone libero tra gli uomini che avevano iniziato un trattamento con una di queste molecole.

«Il testosterone è legato alla globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, una proteina prodotta principalmente dal fegato che lega gli ormoni sessuali nel sangue e li trasporta in forma inattiva)» ha spiegato Sandeep Dhindsa, professore di medicina e capo della divisione di endocrinologia e metabolismo presso la Saint Louis University. «L’SHBG di per sé è dipendente dall’obesità. Quando si perde peso aumentano sia l’SHBG che il testosterone totale, ma qualcuno doveva dimostrare che cambiano anche i livelli di testosterone».

«Anche se è noto che la perdita di peso dovuta a cambiamenti nello stile di vita o alla chirurgia bariatrica aumenta i livelli di testosterone, il potenziale impatto dei farmaci anti-obesità su tali livelli non è stato ampiamente studiato» ha dichiarato la relatrice Shellsea Portillo Canales, ricercatrice presso la divisione di endocrinologia, diabete e metabolismo del dipartimento di medicina dell’SSM Health Saint Louis University Hospital. «Il nostro studio è tra i primi a fornire evidenze convincenti a supporto del fatto che bassi livelli di testosterone possono essere invertiti con l’uso dei farmaci anti-obesità comunemente prescritti».

Ruolo dell’agonismo GLP-1 e del testosterone nella gestione del peso

I GLP-1 agonisti migliorano la gestione dei livelli di glucosio nelle persone con diabete di tipo 2 e alcuni sono approvati anche per il trattamento dell’obesità, in particolare semaglutide, dulaglutide e tirzepatide, un doppio agonista GLP-1/GIP.

Questi farmaci agiscono stimolando il rilascio di insulina dal pancreas per ridurre la glicemia, bloccando la secrezione di glucagone per prevenire un ulteriore aumento del glucosio ematico, rallentando lo svuotamento gastrico per ridurre l’assorbimento di glucosio post-prandiale e aumentando il senso di sazietà influenzando le regioni cerebrali che elaborano la fame.

È stato dimostrato che livelli sufficienti di testosterone aiutano le persone a mantenere la massa muscolare e, in definitiva, ad aumentare la quantità di calorie bruciate durante l’attività fisica. I soggetti obesi, in particolare gli uomini, hanno un livello di testosterone del 30% inferiore rispetto a chi ha un peso normale. Inoltre, oltre il 70% degli uomini affetti da obesità patologica presenta una carenza di testosterone associata a un livello anormalmente basso dell’ormone.

L’aumento del peso corporeo e la prevalenza del diabete di tipo 2 sono spesso associati a livelli di testosterone più bassi, con conseguente affaticamento, diminuzione della libido e della qualità della vita.

Effetto positivo delle incretine su peso e livelli di testosterone

Per testare l’ipotesi di un’inversione dei bassi livelli di testosterone con i farmaci anti-obesità, i ricercatori hanno condotto uno studio di coorte retrospettivo che ha incluso 234 uomini che hanno ricevuto dulaglutide, semaglutide o tirzepatide, non erano in terapia con testosterone o altri integratori e avevano misurato il testosterone totale almeno una volta (età media 55 anni, 86% bianchi). Il 71% aveva utilizzato semaglutide, il 21% dulaglutide e il 35% tirzepatide. Un quarto dei partecipanti aveva fatto uso di più di un farmaco.

Il peso corporeo medio è diminuito, passando da 117 kg al basale a 108 kg al follow-up (P<0,001). Il testosterone totale è aumentato passando da 312 ng/dl prima della terapia a base di incretine a 368 ng/dl dopo la terapia (P<0,001), così come il testosterone libero, passato da 6,7 ng/dl al basale a 7,2 ng/dl al follow-up (P=0,04).

I partecipanti hanno anche mostrato una diminuzione dei livelli di emoglobina glicata (HbA1c), che si è ridotta dal 6,9% al basale al 6,3% al follow-up (P=0,001). Invece l’SHBG non è variato in misura significativa con la terapia incretinica.

La variazione del peso corporeo è risultata correlata negativamente al testosterone totale (r = –0,36; P<0,001) e al testosterone libero (r = –0,23; P 0,06). La percentuale di uomini con un testosterone totale superiore a 300 ng/dl è aumentata dal 54% al basale al 76% al follow-up (P<0,001).

«La terapia a base di incretine non solo ha migliorato diversi esiti di salute, come la perdita di peso corporeo e i livelli di HbA1c, ma ha anche migliorato il testosterone totale e libero, anche con una modesta perdita di peso del 10%» ha concluso Portillo Canales.

In che modo la perdita di peso migliora i livelli di testosterone?

«Questi nuovi risultati si aggiungono al corpo crescente di evidenze sull’impatto positivo dei GLP-1 agonisti sui livelli di testosterone negli uomini» ha affermato Arthi Thirumalai, ricercatrice clinica specializzata in riproduzione maschile e salute metabolica presso l’Università di Washington e responsabile dell’endocrinologia presso l’Harborview Medical Center di Seattle, non coinvolta nello studio.

Ad esempio, un’analisi pubblicata all’inizio di quest’anno su sette studi ha rilevato che l’assunzione di GLP-1 ha portato a un aumento significativo del testosterone totale negli uomini in sovrappeso o obesi. «Il principale fattore del miglioramento ormonale è la perdita di peso, non i farmaci in sé» ha sottolineato Thirumalai. «Non è del tutto chiaro perché l’obesità possa portare a bassi livelli di testosterone. Potrebbe essere che le cellule adipose tendono a convertire il testosterone in estrogeni e a ridurre la quantità di testosterone disponibile».

«Gli uomini obesi possono anche avere livelli più bassi di SHGB, con conseguente meno testosterone disponibile per l’organismo» ha aggiunto. «Inoltre l’infiammazione nelle cellule adipose provoca il rilascio di sostanze chimiche che possono influenzare la produzione di testosterone».

Secondo Thirumalai gli uomini con bassi livelli di testosterone potrebbero preferire la perdita di peso alla terapia sostitutiva con testosterone perché permetterebbe alla produzione ormonale dell’organismo di tornare alla normalità senza il rischio di gravi effetti collaterali, tra cui un peggioramento dell’apnea notturna e problemi cardiaci e prostatici.

