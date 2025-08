L’oroscopo di oggi, sabato 2 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, sabato 2 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Se sei single prepàrati perché stai per vivere un periodo che porta emozioni e colpi di fulmine. Novità in vista per una soluzione che riguarda il denaro, consiglio una mediazione se ci sono dispute da molto tempo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

In amore qualche piccolo problema c’è, ma ti conviene non andare troppo in fondo alle questioni. Sono giornate di riflessione più che di azione.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Se hai preso una decisione coraggiosa non pensarci due volte, vedrai che una situazione stagnante si sbloccherà all’improvviso. Nel pomeriggio cerca di recuperare l’ottimismo. Incontri speciali.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata speciale per coloro che vogliono vivere emozioni, anche pensare a qualcosa di creativo. Oggi c’è la serenità.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sei pensieroso, a volte distaccato, nervoso. E’ inevitabile, in questo periodo, prendere le distanze da persone che vogliono farti perdere tempo!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giornata che ti consente una allegra comunicazione con i vostri amici, parenti e anche nuovi conoscenti. Questo momento è buono anche per le emozioni nuove.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata piacevole con una bella sorpresa. Si all’amore!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Periodo ok per rimetterti in pista e per risolvere questioni che riguardano la casa, la légge. Se ci sono stati problemi in amore, puoi recuperare: metti da parte ambizione e orgoglio perché in questi giorni la disponibilità aiuta la fortuna.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Una situazione di lieve disagio coinvolge questa particolare giornata. Dovrai consultare un esperto, avvocato, per chiarire alcune cose.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Raccomando tranquillità, ma sei una persona che quando perde il lume della ragione dice tutto quello che pensa. Il tuo partner ti ascolterà se non cedi alla tentazione di rinchiuderti in qualche sogno impossibile.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Spese in eccesso, scontri con i figli; novità in amore, ripensamenti. Il mattino sei poco concentrato con il rischio di metterti contro qualcuno, di osservare le cose e di viverle in maniera fin troppo critica.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Giornata lievemente sottotono. La confusione deve essere evitata, soprattutto nei prossimi giorni.