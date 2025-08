Manca poco al Mish Mash Festival: a Milazzo tra mare, natura e musica

Mish Mash Festival: dal 10 al 12 agosto si balla sotto le stelle all’interno del castello arabo-normanno più grande di Sicilia con Joan Thiele, Marco Castello, OKgiorgio, Giorgio Poi, i Pastaboys, Dov’è Liana, Go-Dratta e tanti altri

Se cerchi una vacanza estiva che mescoli concerti sotto le stelle, spiagge cristalline e l’energia calda e intensa della Sicilia, il Mish Mash Festival è la risposta perfetta al tuo desiderio di evasione.

Dal 10 al 12 agosto, la cittadella fortificata di Milazzo si trasforma in un palcoscenico sospeso tra cielo e mare: un viaggio tra musica, arte e natura che promette di accendere l’estate con la sua nona edizione. Tre giorni di concerti ed eventi nel suggestivo scenario del Castello di Milazzo – il più grande della Sicilia – affacciato sul mare e circondato dalla bellezza selvaggia del promontorio.

Nato come festival di musica indipendente, Mish Mash è oggi un’esperienza sensoriale a tutto tondo, in cui le sonorità elettroniche, il funk, il rock e le contaminazioni urban si intrecciano con performance visive, installazioni e momenti di pura suggestione. E il luogo non potrebbe essere più scenografico: il castello arabo-normanno di Milazzo domina dall’alto la costa tirrenica e regala una vista mozzafiato sulle Isole Eolie.

Il 10 agosto, si comincia con un warm up a cura della DJ Bambi, per poi immergersi nei paesaggi sonori evocativi dei Whistling Heads, seguiti dal sound psichedelico e teatrale dei The Winstons. A chiudere la serata, i set di Go-Dratta, con la sua elettronica visionaria, e l’aftershow a cura di Turki Stan.

L’11 agosto è il giorno della cantautrice italo-colombiana Joan Thiele, reduce dal successo dell’album Joanita e dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Prima di lei, saliranno sul palco Chiara Accardi, Cico Messina, con la sua energia contagiosa, e il raffinato cantautorato di Marco Castello, quasi di casa a Mish Mash. La serata si aprirà con il warm up del DJ Lo Smilzo.

Il 12 agosto, la chiusura del festival sarà affidata a una serata esplosiva: a scaldare il pubblico il DJ set di Adrysh, seguito dalla delicatezza rarefatta di Aliotho. A seguire, il live di Giorgio Poi, uno degli artisti più amati della scena indie italiana, e dei travolgenti Dov’è Liana, band franco-sicula dalla forte identità sonora. In chiusura, l’energia alternativa di OKgiorgio e il gran finale con i leggendari Pastaboys, storica band house composta da Rame, Uovo e Dino Angioletti.

Le installazioni e le performance artistiche

A sublimare l’esperienza del festival, Mish Mash propone una selezione di performance e installazioni che trasformano il castello arabo-normanno in un laboratorio di visioni, dove arte e immaginazione si intrecciano. Il 10 agosto prenderà vita una coreografia site-specific firmata dallo studio OMA: un’opera in movimento che dialoga con l’architettura storica della venue, creando un incontro poetico tra il corpo e lo spazio antico. L’11 e il 12 agosto, la corte si accenderà grazie ai Pixel Shapes, installazioni di “pixel mapping” che intrecciano luce e suono, disegnando geometrie sulle pietre millenarie. Tra queste, IRIDE è un’installazione audiovisiva immersiva che trasforma l’iride dell’occhio umano in un portale tra organico e digitale: forme generative e colori pulsanti, sviluppati con TouchDesigner, si sincronizzano in tempo reale con suoni ipnotici, evocando connessioni naturali e reti invisibili. Un viaggio sensoriale tra percezione e tecnologia, caos e ordine, realizzato con gli studenti del Biennio in Arti e Tecnologie Digitali dell’Accademia di Belle Arti di Catania.

In parallelo, per tutti e tre i giorni, Andrea Sposari guiderà il pubblico in una narrazione visiva site-specific ispirata all’iconografia siciliana: un’installazione che reinterpreta il mito dei tarocchi in chiave contemporanea, tessendo un ponte tra simboli arcaici e visioni moderne.

A completare il dialogo tra arte e spazio, l’opera Dentro l’oltre di Voirhumain, a cura di Chiara Di Blasi, trasforma l’ambiente espositivo in un universo sospeso, attraversato da mistero, gioco e trasformazione. Il pubblico varcherà una tenda raffigurante la carta della morte per entrare in uno spazio dinamico, animato da un grande arazzo con tarocchi disegnati, cuscini antropomorfi e funi intrecciate che evocano uno “scarabocchio umanizzato”, cifra poetica e concettuale dell’artista. Tra tessuti, carta e opere interattive, i visitatori sono invitati a toccare, esplorare e perdersi in una dimensione sensibile e condivisa.

Al cuore della festival experience anche l’impegno sociale: sarà infatti presente Amnesty Italia, con un progetto di sensibilizzazione sulla violenza di genere, accompagnata dal progetto locale Safe U di Messina, dedicato all’educazione sessuale e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Un’occasione per coniugare musica, arte e riflessione, perché Mish Mash non è solo festa, ma anche spazio di confronto e consapevolezza.

A sostenere la nona edizione del Mish Mash Festival c’è anche Ploom, il brand di dispositivi a tabacco riscaldato di Japan Tobacco International. Pensato per chi cerca un’alternativa al fumo tradizionale, Ploom sarà presente al festival con un desk dedicato e attività informative rivolte al pubblico maggiorenne.

Con la sua atmosfera elegante e sognante, Mish Mash Festival è più di un evento musicale: è un invito a rallentare, lasciarsi ispirare e riconnettersi con la bellezza. Che tu vada per la musica, per il mare o per l’incanto delle notti siciliane, a Milazzo ti aspetta un’esperienza indimenticabile.

Segna le date: 10-12 agosto 2025, e preparati a ballare sotto le stelle.