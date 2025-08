I casi di Marta Russo e di Elisa Claps a “Dark Lines – Delitti a matita” oggi su Rai 2

I casi di Marta Russo e di Elisa Claps a “Dark Lines – Delitti a matita”. Stasera su Rai 2 il racconto di Valentina Romani, tra true crime e graphic novel

In un caso nessun movente e una verità giudiziaria che ancora oggi provoca polemiche e dubbi, nell’altro la svolta investigativa avviene dopo diciassette anni di indagini vane. Marta Russo ed Elisa Claps sono le vittime al centro della prossima puntata di “Dark Lines – Delitti a matita”, in onda sabato 2 agosto alle 23.15 su Rai 2.

Il 9 maggio 1997 Marta Russo, studentessa della facoltà di Giurisprudenza, viene colpita alla testa da un proiettile sparato all’interno dell’Università La Sapienza di Roma. Vengono condannati Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, due assistenti universitari che si sono sempre dichiarati innocenti.

Elisa Claps, invece, scompare nel nulla a Potenza, il 12 settembre 1993 mentre si reca in chiesa dove le ha dato appuntamento Danilo Restivo, un compagno di scuola. Da quel giorno della sedicenne non c’è più traccia fino a marzo del 2010, quando il suo corpo viene rinvenuto nel sottotetto nella stessa chiesa dove era stata vista per l’ultima volta. Su un suo indumento vengono trovate tracce del Dna dell’assassino: Restivo – dopo anni di indagini – viene condannato in via definitiva nel 2014 e oggi è detenuto in Inghilterra a seguito di una condanna per un altro omicidio commesso nel 2002.

La serie true crime, un intreccio tra storytelling e graphic novel, attraverso la voce dell’attrice Valentina Romani, ricostruisce i vari passaggi di crimini che hanno scosso l’opinione pubblica del nostro Paese, ripercorrendo i fatti, le dinamiche familiari, le indagini, i sospetti, i possibili moventi e le testimonianze. Per poi raccontare gli interrogatori, i processi e le eventuali condanne o assoluzioni. Un modo nuovo di fondere elementi tradizionali e stili narrativi alternativi rappresentati in punta di matita e nel totale rispetto dei fatti di cronaca raccontati.

“Dark Lines – Delitti a matita” è una produzione di Rai Contenuti Digitali e Transmediali – direttore Marcello Ciannamea – condotta da Valentina Romani, con la regia di Giacomo Talamini. È un programma di Tito Faraci e Giovanni Filippetto, scritto con Ivan Russo. Il boxset della serie è disponibile su RaiPlay.